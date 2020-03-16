Новые подробности амнистии-2020 в Беларуси: власти помилуют тысячи осуждённых

Источник материала: KYKY

Амнистия к 75-летию победы в Великой Отечественной войне может коснуться около двух тысяч осужденных за наркотики. Об этом заявил министр внутренних дел Юрий Караев в эфире телеканала «Беларусь 1», пишет «БелТА».

Сейчас власти думают, как помиловать людей, которые совершили преступление впервые.

Подготовкой законопроекта об амнистии занимается Верховный суд вместе с МВД. Как уже говорилось , новый документ по своему объему будет схож с законом об амнистии 2019 года, принятым к 75-летию освобождения Беларуси.

Мы также рассказывали : ранее глава МВД Юрий Караев называл условия, по которым предлагают амнистировать отбывающих срок за распространение психотропов. Это:

хорошее поведение в местах лишения свободы;

раскаяние;

отбытие половины срока;

поручительство родственников и близких.

Как прошла последняя амнистия в Беларуси

Последний закон об амнистии Александр Лукашенко подписал в июле 2019 года. Планировалось, что документ освободит от уголовного преследования около шести тысяч человек. Почти две тысячи из них – из заключения. По правилам, амнистия применяется в течение девяти месяцев со дня вступления в силу.

От наказания освободили людей, осужденных за преступления, которые не относятся к тяжким и особо тяжким. В их числе: несовершеннолетние, беременные женщины, женщины и одинокие мужчины, имеющие детей до 18 лет, больные онкологическими заболеваниями и так далее. А главная особенность амнистии-2019 состояла в том, что всем людям младше 18 лет сократили срок наказания на два года либо освободили от уголовной ответственности вообще.

Амнистия также коснулась и осужденных по «наркотической статье». От наказания частично (на один год) освободили осужденных к ограничению или лишению свободы. А вот коррупционеры же под амнистию не попали, хотя раньше им уменьшали наказание на год.