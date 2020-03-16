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ISM - образование в Евросоюзе, трамплин в мировой опыт и карьеру

16.03.2020 09:59 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

ISM - образование в Евросоюзе, трамплин в мировой опыт и карьеру
Фото из открытых источников

Это современный, новейший международный университет, который обосновался в самом центре Вильнюса, столицы Литвы. Сегодня здесь углубляют свои знания молодые люди из Армении, Беларуси, Грузии, Франции, Норвегии, Италии, США и других самых отдаленных уголков мира.

Преподаватели университета совершенствуются в лучших учреждениях просвещения мира: Оксфордском, Гарвардском, Нью-Йоркском и других престижных университетах. Более трети из их состава прибыли из-за рубежа. Они постоянно повышают свою квалификацию, проходят стажировки в разных странах мира, а накопленный опыт, знания и новейшую практику передают студентам университета.

ISM - образование в Евросоюзе, трамплин в мировой опыт и карьеру
Преподаватель ISM Томоюки Хашимото Фото: Фото из открытых источников

- Академики ISM – люди разных национальностей и культур, у них отличное образование и они готовы передать свои знания молодому поколению. Поэтому для того, чтобы получить мировой опыт, познакомиться с методами преподавания в лучших университетах необходимо обратить свой взор на Литву. Опыт Оксфордского, Гарвардского и других известнейших университетов мы, академики ISM, привносим в ISM», – говорит преподаватель ISM Томоюки Хашимото (Tomoyuki Hashimoto), который прибыл в Литву из Японии, а свои знания продолжает углублять в Оксфордском университете.

Высшее образование в Евросоюзе – трамплин в мировой опыт

Перед студентами, обучающимися в ISM, открываются обширные возможности для обмена – университет имеет 106 партнеров по обмену в 46 государствах, поэтому его студенты могут отправиться в экзотичные страны мира и там набраться опыта – побывать в Сингапуре, Австралии, Южной Корее, Аргентине, Перу и др.

- Учеба в университете ISM была отличным приключением жизни. Значительную часть учебы я бы мог сравнить с лучшими практическими тренингами, сочетающими и теорию, и реальный опыт. Вся столь интенсивная подготовка предназначена  для будущего успешного старта в карьере. Здесь получают образование самые талантливые и одаренные студенты, здесь место, где каждый имеет возможность наладить обширную сеть знакомств и найти друзей на всю жизнь», – делится своими впечатлениями Егор Муха, студент университета менеджмента и экономики ISM, прибывший в Литву для получения образования из Беларуси.

ISM - образование в Евросоюзе, трамплин в мировой опыт и карьеру
Егор Муха, студент университета менеджмента и экономики ISM. Фото: Фото из открытых источников

- Для меня университет дал возможностью узнать не только Литву, но и другие интересные отдаленные уголки мира. Я приехала получать образование и, воспользовавшись предлагаемыми студентам программами по обмену, получила возможность учиться в Австралии и Австрии. Во время учебы в других странах особенно пригодились знания, переданные преподавателями ISM, а международная среда и сообщество университета усовершенствовали коммуникативные навыки, которые я использовала не только в другой стране, но и на другом континенте. Время, проведенное в ISM, и возможности, открытые этим университетом, помогли мне осуществить свою мечту и познать мир. За это я и благодарна всему сообществу ISM. – говорит Александра Масловская, выпускница ISM, которая, получив здесь образование, продолжает карьеру во всемирно известной аудиторской компании «Ernst &Young».

ISM - образование в Евросоюзе, трамплин в мировой опыт и карьеру
Александра Масловская, выпускница ISM. Фото: Фото из открытых источников

Студенты ISM также имеют возможность воспользоваться программой двойного диплома, в рамках которой обучение может происходить последовательно в двух университетах и по окончании вуза студенты получают дипломы двух университетов. Благодаря программе двойного диплома они могут получить дипломы престижных университетов  Норвегии, Швеции, Франции и США.

ISM - образование в Евросоюзе, трамплин в мировой опыт и карьеру
Преподаватель ISM доктор Доминика Венцюте Фото: Фото из открытых источников

- Современная молодежь – очень смелая, амбициозная, она старается взять от жизни все возможное. При поступлении в университет некоторые студенты уже знают, что часть времени обучения они проведут за границей, и интересуются существующими программами и возможностями воспользоваться ими. Время обучения в другой стране может состоять из годичной программы двойного диплома, полугодовой «Erasmus+» или двусторонних студенческих обменных программ. – отмечает преподаватель ISM доктор Доминика Венцюте.

 

В современном университете – современные методы обучения

Университету ISM свойственны инновационные методы обучения, междисциплинарность, воспитание критического мышления и творческого начала. В образовательных программах можно найти такие эксклюзивные методы, как теория игр, решение политических уравнений, закрепление аналитических способностей в ходе проекта по бизнес-консультации или стажировка на предприятии, когда студент разрабатывает стратегию организации, проводит анализ, исследование или ищет способы решения проблемы. На лекции регулярно прибывают предприниматели и руководители разных организаций, чтобы поделиться своим личным опытом, вызовами и дать ценные советы. 

С учетом тенденций рынка труда и потребности в новых компетенциях университет менеджмента и экономики ISM в этом году обновил все программы бакалавриата, содержание которых дополнено предметами информационных технологий. Университет ISM наладил партнерство с лидером в области цифрового просвещения «Turing School», поэтому студенты смогут освоить курс программирования, основанный на методологии Гарварда. Знания по ИТ получат студенты, изучающие как экономику, финансы, так и менеджмент или политику.

ISM - образование в Евросоюзе, трамплин в мировой опыт и карьеру
Ректор университета ISM доктор Д. Мисюнас. Фото: Фото из открытых источников

- Мы не только учитываем изменения на рынке труда, но и прогнозируем потребности в будущем. Поэтому обновили и укрепляем образовательные программы. Работодатели ищут людей, которые могли бы разговаривать с профессионалами информационных технологий на одном языке, были способны возглавить команды по созданию продуктов, планировать процессы создания технологий. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы все наши студенты освоили азы программирования. – говорит ректор университета ISM доктор Д. Мисюнас.

Специальности и возможности

Университет менеджмента и экономики ISM снискал себе популярность и славу не только в Литве, но и за рубежом, а полученное здесь качественное образование подтверждает и тот факт, что студенты успешно вливаются в рынок труда.

Студентам из зарубежных стран университет ISM предлагает четыре программы бакалавриата: финансы, международный бизнес и коммуникация, менеджмент индустриальных технологий, а также экономику и политику. Знания, получаемые студентами по специальностям бизнеса и менеджмента, открывают перед ними свободы выбора и обширные возможности на профессиональном пути. На лекциях огромное внимание уделяется критическому мышлению, которое помогает понимать явления, происходящие в мире, смотреть на них шире, усматривать перспективы и показывать результаты.

Качество образования и перспективы

Исследование, проведенное «Форумом инвесторов», свидетельствует о том, что руководители крупнейших предприятий иностранного капитала, действующих в Литве, по качеству образования отдают предпочтение университету менеджмента и экономики ISM (по результатам исследования индекса доверия инвесторов Литвы за IV квартал 2019 г.). 

Качество образования ISM отмечают и выпускники университета – проведенный летом 2019 г. опрос показал, что 98 процентов выпускников ISM рекомендовали бы университет членам семьи и друзьям, каждый третий выпускник ISM построил собственный бизнес, 98 процентов окончивших университет трудоустраиваются по специальности и по прошествии 2-3 лет после получения образования зарабатывают в среднем по 1800 евро в месяц.

Как поступить в университет

С 1 февраля по 30 апреля университет ISM осуществляет предварительный прием, во время которого можно обеспечить для себя место в этом вузе еще до окончания школы. Таким предложением пользуются и в университет ISM поступают 70 процентов выпускников школ. Предварительный прием предоставляет такие дополнительные выгоды, как скидка 10% на плату за обучение в течение первого года учебы.

Молодежь, окончившая школу с лучшими оценками, может претендовать на скидку 30 % за обучение по результатам национальных экзаменов. Данная скидка действительна и при общем приеме.

Поступающие на магистерские программы в Литве могут участвовать в конкурсе и получать финансирование фонда поддержки по обмену в сфере образования. Средства покрывают стандартную стоимость образования и предоставляют возможность получения ежемесячной стипендии в размере 390 евро.

В этом году введено еще одно новшество. Университет, который близко сотрудничает с предпринимательством, предложит будущим и предварительно поступающим юношам и девушкам предварительную практику на престижных предприятиях Литвы или зарубежья, таких как «Coca-Cola», «Nestle», «Danske Bank», «PwC», «Cognizant», «Lidl», «Tesonet» и др..

АиФ-СПРАВКА

Университет менеджмента и экономики  ISM – первый частный вуз Литвы. https://www.ism.lt/en Был основан в 1999 г. В университете осуществляется образование по программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры, а также магистерские программы для руководителей высшего звена. Студентам предоставляется возможность получить двойной диплом «BI Norwegian Business School», «Inseex Bordeaux», «KEDGE, Business School», «Linneaus University», «Illinois Institute of Technology», «Tias School for Business and Society», «Tilburg University. ISM имеет аккредитацию международного уровня (IQA), предоставленную международной ассоциацией развития Центральной и Восточной Европы (CEEMAN), а также претендует на аккредитацию AACSB.

 
Теги: знакомства
 
 
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Пятый год подряд лучшим негосударственным вузом в Литве, куда для получения образования и углубления знаний приезжает молодежь со всего мира, признается...
 
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