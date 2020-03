ISM - образование в Евросоюзе, трамплин в мировой опыт и карьеру

Источник материала: Аргументы и факты

Это современный, новейший международный университет, который обосновался в самом центре Вильнюса, столицы Литвы. Сегодня здесь углубляют свои знания молодые люди из Армении, Беларуси, Грузии, Франции, Норвегии, Италии, США и других самых отдаленных уголков мира.

Преподаватели университета совершенствуются в лучших учреждениях просвещения мира: Оксфордском, Гарвардском, Нью-Йоркском и других престижных университетах. Более трети из их состава прибыли из-за рубежа. Они постоянно повышают свою квалификацию, проходят стажировки в разных странах мира, а накопленный опыт, знания и новейшую практику передают студентам университета.



Преподаватель ISM Томоюки Хашимото Фото: Фото из открытых источников

- Академики ISM – люди разных национальностей и культур, у них отличное образование и они готовы передать свои знания молодому поколению. Поэтому для того, чтобы получить мировой опыт, познакомиться с методами преподавания в лучших университетах необходимо обратить свой взор на Литву. Опыт Оксфордского, Гарвардского и других известнейших университетов мы, академики ISM, привносим в ISM», – говорит преподаватель ISM Томоюки Хашимото (Tomoyuki Hashimoto), который прибыл в Литву из Японии, а свои знания продолжает углублять в Оксфордском университете.

Высшее образование в Евросоюзе – трамплин в мировой опыт

Перед студентами, обучающимися в ISM, открываются обширные возможности для обмена – университет имеет 106 партнеров по обмену в 46 государствах, поэтому его студенты могут отправиться в экзотичные страны мира и там набраться опыта – побывать в Сингапуре, Австралии, Южной Корее, Аргентине, Перу и др.

- Учеба в университете ISM была отличным приключением жизни. Значительную часть учебы я бы мог сравнить с лучшими практическими тренингами, сочетающими и теорию, и реальный опыт. Вся столь интенсивная подготовка предназначена для будущего успешного старта в карьере. Здесь получают образование самые талантливые и одаренные студенты, здесь место, где каждый имеет возможность наладить обширную сеть знакомств и найти друзей на всю жизнь», – делится своими впечатлениями Егор Муха, студент университета менеджмента и экономики ISM, прибывший в Литву для получения образования из Беларуси.



Егор Муха, студент университета менеджмента и экономики ISM. Фото: Фото из открытых источников

- Для меня университет дал возможностью узнать не только Литву, но и другие интересные отдаленные уголки мира. Я приехала получать образование и, воспользовавшись предлагаемыми студентам программами по обмену, получила возможность учиться в Австралии и Австрии. Во время учебы в других странах особенно пригодились знания, переданные преподавателями ISM, а международная среда и сообщество университета усовершенствовали коммуникативные навыки, которые я использовала не только в другой стране, но и на другом континенте. Время, проведенное в ISM, и возможности, открытые этим университетом, помогли мне осуществить свою мечту и познать мир. За это я и благодарна всему сообществу ISM. – говорит Александра Масловская, выпускница ISM, которая, получив здесь образование, продолжает карьеру во всемирно известной аудиторской компании «Ernst &Young».



Александра Масловская, выпускница ISM. Фото: Фото из открытых источников

Студенты ISM также имеют возможность воспользоваться программой двойного диплома, в рамках которой обучение может происходить последовательно в двух университетах и по окончании вуза студенты получают дипломы двух университетов. Благодаря программе двойного диплома они могут получить дипломы престижных университетов Норвегии, Швеции, Франции и США.



Преподаватель ISM доктор Доминика Венцюте Фото: Фото из открытых источников

- Современная молодежь – очень смелая, амбициозная, она старается взять от жизни все возможное. При поступлении в университет некоторые студенты уже знают, что часть времени обучения они проведут за границей, и интересуются существующими программами и возможностями воспользоваться ими. Время обучения в другой стране может состоять из годичной программы двойного диплома, полугодовой «Erasmus+» или двусторонних студенческих обменных программ. – отмечает преподаватель ISM доктор Доминика Венцюте.

В современном университете – современные методы обучения

Университету ISM свойственны инновационные методы обучения, междисциплинарность, воспитание критического мышления и творческого начала. В образовательных программах можно найти такие эксклюзивные методы, как теория игр, решение политических уравнений, закрепление аналитических способностей в ходе проекта по бизнес-консультации или стажировка на предприятии, когда студент разрабатывает стратегию организации, проводит анализ, исследование или ищет способы решения проблемы. На лекции регулярно прибывают предприниматели и руководители разных организаций, чтобы поделиться своим личным опытом, вызовами и дать ценные советы.

С учетом тенденций рынка труда и потребности в новых компетенциях университет менеджмента и экономики ISM в этом году обновил все программы бакалавриата, содержание которых дополнено предметами информационных технологий. Университет ISM наладил партнерство с лидером в области цифрового просвещения «Turing School», поэтому студенты смогут освоить курс программирования, основанный на методологии Гарварда. Знания по ИТ получат студенты, изучающие как экономику, финансы, так и менеджмент или политику.



Ректор университета ISM доктор Д. Мисюнас. Фото: Фото из открытых источников

- Мы не только учитываем изменения на рынке труда, но и прогнозируем потребности в будущем. Поэтому обновили и укрепляем образовательные программы. Работодатели ищут людей, которые могли бы разговаривать с профессионалами информационных технологий на одном языке, были способны возглавить команды по созданию продуктов, планировать процессы создания технологий. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы все наши студенты освоили азы программирования. – говорит ректор университета ISM доктор Д. Мисюнас.

Специальности и возможности

Университет менеджмента и экономики ISM снискал себе популярность и славу не только в Литве, но и за рубежом, а полученное здесь качественное образование подтверждает и тот факт, что студенты успешно вливаются в рынок труда.

Студентам из зарубежных стран университет ISM предлагает четыре программы бакалавриата: финансы, международный бизнес и коммуникация, менеджмент индустриальных технологий, а также экономику и политику. Знания, получаемые студентами по специальностям бизнеса и менеджмента, открывают перед ними свободы выбора и обширные возможности на профессиональном пути. На лекциях огромное внимание уделяется критическому мышлению, которое помогает понимать явления, происходящие в мире, смотреть на них шире, усматривать перспективы и показывать результаты.

Качество образования и перспективы

Исследование, проведенное «Форумом инвесторов», свидетельствует о том, что руководители крупнейших предприятий иностранного капитала, действующих в Литве, по качеству образования отдают предпочтение университету менеджмента и экономики ISM (по результатам исследования индекса доверия инвесторов Литвы за IV квартал 2019 г.).

Качество образования ISM отмечают и выпускники университета – проведенный летом 2019 г. опрос показал, что 98 процентов выпускников ISM рекомендовали бы университет членам семьи и друзьям, каждый третий выпускник ISM построил собственный бизнес, 98 процентов окончивших университет трудоустраиваются по специальности и по прошествии 2-3 лет после получения образования зарабатывают в среднем по 1800 евро в месяц.

Как поступить в университет

С 1 февраля по 30 апреля университет ISM осуществляет предварительный прием, во время которого можно обеспечить для себя место в этом вузе еще до окончания школы. Таким предложением пользуются и в университет ISM поступают 70 процентов выпускников школ. Предварительный прием предоставляет такие дополнительные выгоды, как скидка 10% на плату за обучение в течение первого года учебы.

Молодежь, окончившая школу с лучшими оценками, может претендовать на скидку 30 % за обучение по результатам национальных экзаменов. Данная скидка действительна и при общем приеме.

Поступающие на магистерские программы в Литве могут участвовать в конкурсе и получать финансирование фонда поддержки по обмену в сфере образования. Средства покрывают стандартную стоимость образования и предоставляют возможность получения ежемесячной стипендии в размере 390 евро.

В этом году введено еще одно новшество. Университет, который близко сотрудничает с предпринимательством, предложит будущим и предварительно поступающим юношам и девушкам предварительную практику на престижных предприятиях Литвы или зарубежья, таких как «Coca-Cola», «Nestle», «Danske Bank», «PwC», «Cognizant», «Lidl», «Tesonet» и др..

АиФ-СПРАВКА