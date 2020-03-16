ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СМИ: в США начались испытания вакцины от коронавируса на людях

16.03.2020 10:02 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Клинические испытания вакцины от нового коронавируса начнутся в понедельник, сообщил представитель федерального правительства.

Первый участник клинических испытаний получит экспериментальную вакцину в понедельник, сообщил чиновник на условиях анонимности, поскольку об испытаниях не было объявлено публично. 

Испытания финансируются Национальными институтами здравоохранения и пройдут в Исследовательском институте системы здравоохранения Kaiser Permanente Washington в Сиэтле, сообщил источник.

Представители органов здравоохранения говорят, что на полную проверку любой потенциальной вакцины уйдет от года до полутора лет.

Испытания начнутся с 45 молодых, здоровых добровольцев, которым будут введены разные дозы препарата, разработанного Национальными институтами здравоохранения и компанией Moderna. 

Заражение волонтеров исключено, так как препарат не содержит самого вируса. Цель состоит в том, чтобы проверить, что вакцины не имеют тревожных побочных эффектов, и подготовить почву для более масштабных испытаний.

Десятки исследовательских организаций во всем мире спешат создать вакцину, поскольку заболеваемость COVID-19 продолжает расти. Важно, что они пытаются разработать разные типы вакцин, которые не только создаются с использованием новых технологий, позволяющих производить их быстрее, чем традиционные препараты для прививок, но и могут оказаться более мощными.

Некоторые исследователи пытаются разработать временные вакцины, которые могли бы охранять здоровье людей в течение одного-двух месяцев, пока разрабатываются более долговременные средства защиты.

У большинства людей новый коронавирус вызывает лишь слабые или умеренные симптомы, такие как кашель и повышение температуры. Однако у других, особенно у пожилых и пациентов с уже существующими проблемами со здоровьем, вирус может вызвать более серьезные заболевания, включая пневмонию.


Во всем мире число инфицированных превысило 156 тысяч человек, более 5800 человек умерли. В США коронавирусом заразилось около 3 тысяч человек, умерли более 50. Случаи инфицирования зафиксированы в 49 штатах и столичном округе Колумбия.

Подавляющее большинство пациентов выздоравливают. По данным ВОЗ, люди, у которых заболевание протекает в легкой форме, выздоравливают в течение примерно двух недель, тогда как пациентам с более тяжелой формой заболевания требуется от трех до шести недель.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Клинические испытания вакцины от нового коронавируса начнутся в понедельник, сообщил представитель федерального правительства.
 
Новости дня
Новости разные
 
ISM - образование в Евросоюзе, трамплин в мировой опыт и карьеру
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
16.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика