Точно можно разъехаться по «европротоколу»? Разбираем нестандартные ДТП

Источник материала: Tut.by

На первый взгляд в инструкции по заполнению «европротокола» все кажется предельно ясным. Но все же спорные и неоднозначные ситуации то и дело возникают. Вместе с Бюро по транспортному страхованию мы рассмотрели несколько нестандартных случаев, в которых у водителей может возникнуть вопрос: «А имеем ли мы право составить „европротокол“ или все-таки надо вызвать ГАИ?».





О том, когда участники ДТП могут не вызывать ГАИ, мы рассказывали уже не один раз. Но не все ситуации четко вписываются в обозначенные правила.

Разъехались после аварии по «европротоколу». На что хватит 800 евро: считаем на конкретных машинах

ДТП произошло с авто на иностранных номерах

Порядок действий будет таким же, как и при столкновении двух автомобилей с белорусскими номерами. Любой иностранный автомобиль, въезжающий на территорию Беларуси, обязан оформить страховой полис «зеленая карта». Так что если вас «подобъет» иностранец, смело оформляйте «европротокол». Главное, чтобы «зеленая карта» у второго участника действительно была. Кстати, ее лучше сфотографировать.

ДТП произошло с авто на дипломатических номерами

Несмотря на то, что для автомобилей с дипломатическими номерами нет обязанности оформлять «зеленую карту» при въезде в Республику Беларусь, при ДТП с таким авто вы в обычном порядке можете оформить «европротокол» и получить выплату при наличии договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, который должен быть оформлен в отношении автомобилей с дипломатическими номерами.

В ДТП был контакт двух авто, но один из них не получил повреждений

Это вполне жизненная ситуация — вывернутым колесом можно смять крыло или бампер соседней машины, при этом ваша не получит вообще никаких повреждений. В этом случае тоже можно оформлять «европротокол». Но страховая компания вправе назначить экспертизу, чтобы убедиться в том, что повреждения могли быть нанесены таким образом.

В ДТП участвовало два авто, но контакта между ними не было

Как такое может быть? Представим, что один водитель подрезал другого. Уходя от удара, тот вывернул в столб, бордюр, другой автомобиль. Даже если «виновник» остановился и признал свою ошибку, специалисты Бюро по транспортному страхованияю настоятельно рекомендуют вызвать ГАИ. Только инспекторы смогут достоверно установить степень вины каждого участника ДТП.

В результате ДТП автомобиль виновника поврежден более, чем на 800 евро, а второй — менее

Такое может быть, если легковой автомобиль врезается, например, во внедорожник или грузовик. В этом случае вполне можно обойтись «европротоколом». По сути, ущерб потерпевшему выплачивает страховая компания виновника по договору обязательного страхования. Но если у виновника есть полис КАСКО или комплексного страхования, когда ущерб выплачивается как потерпевшему, так и виновнику, то необходимо вызывать ГАИ.

Не все, что произошло на дороге — ДТП

Представим два автомобиля, стоящих рядом на парковке. Пассажир, выходя из автомобиля, открывает дверь и повреждает стоящий рядом автомобиль. Для того, чтобы ответить на вопрос, можно ли в данном случае оформить «европротокол», стоит задуматься, является ли произошедшее ДТП. Правилами дорожного движения четко определено, что дорожно-транспортным является происшествие, совершенное с участием хотя бы одного находившегося в движении механического транспортного средства, в результате которого причинен вред жизни или здоровью физического лица, его имуществу либо имуществу юридического лица. Поэтому в данной ситуации заполнять «европротокол» нельзя.

У участника ДТП страховка предыдущего собственника автомобиля

С сентября 2019 г. вступили в силу изменения в законодательство о страховании, по которым договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств прекращается в случае отчуждения транспортного средства. Поэтому при оформлении «европротокола» необходимо особое внимание обратить на дату заключения договора страхования и дату выдачи свидетельства о регистрации (технического паспорта) транспортного средства. Проверить наличие актуального договора страхования можно на сайте Белорусского бюро .