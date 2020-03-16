ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Точно можно разъехаться по «европротоколу»? Разбираем нестандартные ДТП

16.03.2020 10:04 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На первый взгляд в инструкции по заполнению «европротокола» все кажется предельно ясным. Но все же спорные и неоднозначные ситуации то и дело возникают. Вместе с Бюро по транспортному страхованию мы рассмотрели несколько нестандартных случаев, в которых у водителей может возникнуть вопрос: «А имеем ли мы право составить „европротокол“ или все-таки надо вызвать ГАИ?».


О том, когда участники ДТП могут не вызывать ГАИ, мы рассказывали уже не один раз. Но не все ситуации четко вписываются в обозначенные правила.

Разъехались после аварии по «европротоколу». На что хватит 800 евро: считаем на конкретных машинах

ДТП произошло с авто на иностранных номерах

Порядок действий будет таким же, как и при столкновении двух автомобилей с белорусскими номерами. Любой иностранный автомобиль, въезжающий на территорию Беларуси, обязан оформить страховой полис «зеленая карта». Так что если вас «подобъет» иностранец, смело оформляйте «европротокол». Главное, чтобы «зеленая карта» у второго участника действительно была. Кстати, ее лучше сфотографировать.

ДТП произошло с авто на дипломатических номерами

Несмотря на то, что для автомобилей с дипломатическими номерами нет обязанности оформлять «зеленую карту» при въезде в Республику Беларусь, при ДТП с таким авто вы в обычном порядке можете оформить «европротокол» и получить выплату при наличии договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, который должен быть оформлен в отношении автомобилей с дипломатическими номерами.

В ДТП был контакт двух авто, но один из них не получил повреждений

Это вполне жизненная ситуация — вывернутым колесом можно смять крыло или бампер соседней машины, при этом ваша не получит вообще никаких повреждений. В этом случае тоже можно оформлять «европротокол». Но страховая компания вправе назначить экспертизу, чтобы убедиться в том, что повреждения могли быть нанесены таким образом.

В ДТП участвовало два авто, но контакта между ними не было

Как такое может быть? Представим, что один водитель подрезал другого. Уходя от удара, тот вывернул в столб, бордюр, другой автомобиль. Даже если «виновник» остановился и признал свою ошибку, специалисты Бюро по транспортному страхованияю настоятельно рекомендуют вызвать ГАИ. Только инспекторы смогут достоверно установить степень вины каждого участника ДТП.

В результате ДТП автомобиль виновника поврежден более, чем на 800 евро, а второй — менее

Такое может быть, если легковой автомобиль врезается, например, во внедорожник или грузовик. В этом случае вполне можно обойтись «европротоколом». По сути, ущерб потерпевшему выплачивает страховая компания виновника по договору обязательного страхования. Но если у виновника есть полис КАСКО или комплексного страхования, когда ущерб выплачивается как потерпевшему, так и виновнику, то необходимо вызывать ГАИ.

Не все, что произошло на дороге — ДТП

Представим два автомобиля, стоящих рядом на парковке. Пассажир, выходя из автомобиля, открывает дверь и повреждает стоящий рядом автомобиль. Для того, чтобы ответить на вопрос, можно ли в данном случае оформить «европротокол», стоит задуматься, является ли произошедшее ДТП. Правилами дорожного движения четко определено, что дорожно-транспортным является происшествие, совершенное с участием хотя бы одного находившегося в движении механического транспортного средства, в результате которого причинен вред жизни или здоровью физического лица, его имуществу либо имуществу юридического лица. Поэтому в данной ситуации заполнять «европротокол» нельзя.

У участника ДТП страховка предыдущего собственника автомобиля

С сентября 2019 г. вступили в силу изменения в законодательство о страховании, по которым договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств прекращается в случае отчуждения транспортного средства. Поэтому при оформлении «европротокола» необходимо особое внимание обратить на дату заключения договора страхования и дату выдачи свидетельства о регистрации (технического паспорта) транспортного средства. Проверить наличие актуального договора страхования можно на сайте Белорусского бюро.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вместе с Бюро по транспортному страхованию мы разобрали нестандартные ДТП, в которых водители не всегда понимают, можно ли составить «европротокол» без вызова...
 
Новости дня
Новости разные
 
ISM - образование в Евросоюзе, трамплин в мировой опыт и карьеру
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
16.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика