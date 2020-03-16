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Россия вводит жесткие меры для борьбы с коронавирусом
16.03.2020 10:18 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: needpix.com
16 марта российское правительство озвучило меры, которые предпримет для защиты страны от распространения нового вируса.
Помимо закрытия границы с Беларусью, планируется в ближайшее время разрешить онлайн-продажу безрецептурных лекарств, запустить единую «горячую линию» для граждан, ввести особый порядок оплаты больничных для людей, находящихся на карантине, предоставить турфирмам отсрочку по выплате налогов, упростить процедуру доставки товаров и расширить программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса, сообщает
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16 марта российское правительство озвучило меры, которые предпримет для защиты страны от распространения нового вируса.
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