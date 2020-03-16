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В Беларуси построят 28 комплексов по переработке вторресурсов

16.03.2020 10:18 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси построят 28 комплексов по переработке вторресурсов
shutterstock.com

«В 2020 году самое важное, что мы начнем, это строительство 28 региональных комплексов, которые будут не только заниматься сортировкой и извлечением вторичных материальных ресурсов, но и их более углубленной переработкой», - сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов в эфире «Беларусь 1», его слова приводит БЕЛТА.

Отмечается, что появление комплексов стимулирует указ, подписанный главой государства в январе.

Первый блок этого документа касается предприятий. Тем, кто компостирует, перерабатывает или сжигает RDF-топливо, получаемое из отходов, полагается компенсация. Второй блок - это преференции для бизнеса. Предусмотрены стимулы в виде компенсации разницы между стоимостью эко- и полимерной упаковки, но она должна производиться в Беларуси с использованием вторичного сырья. Указ вступит в силу с июля. 

В Беларуси построят 28 комплексов по переработке вторресурсов
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