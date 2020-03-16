|
В общежитии — порядок
16.03.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Работники Горецкого РОЧС провели мониторинг соответствия противопожарным требованиям общежития № 14 УО «БГСХА», расположенного по адресу: г. Горки, пр-т. Интернациональный, 9б. Нарушений общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, выявлено не было.
Илья ЕРОФЕЕВ,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работники Горецкого РОЧС провели мониторинг соответствия противопожарным требованиям общежития № 14 УО «БГСХА», расположенного по адресу: г. Горки, пр-т....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)