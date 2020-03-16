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В общежитии — порядок

16.03.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


Работники Горецкого РОЧС провели мониторинг соответствия противопожарным требованиям общежития № 14 УО «БГСХА», расположенного по адресу: г. Горки, пр-т. Интернациональный, 9б. Нарушений общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, выявлено не было.

Илья ЕРОФЕЕВ,
инспектор ИНиП Горецкого РОЧС


 
 
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Работники Горецкого РОЧС провели мониторинг соответствия противопожарным требованиям общежития № 14 УО «БГСХА», расположенного по адресу: г. Горки, пр-т....
 
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