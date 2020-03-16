На аэродроме в Барановичах приступили к полетам на новеньких Су-30СМ

Источник материала: Виртуальный Брест

Летчики 61-й истребительной авиабазы приступили к полетам на тяжелом многоцелевом истребителе Су-30СМ





На сегодня этот истребитель поколения 4++ считается одним из лучших в мире, способен действовать днем и ночью в любых погодных условиях.





Первое звено из четырех Су-30СМ приземлилось в Барановичах в ноябре прошлого года. А всего заказано в России 12 таких самолетов.

Сначала летный и инженерно-технический состав прошел теоретическую подготовку на земле, вернее – в Липецком учебном центре, т.к. переучивание на любой новый вид авиационной техники – процесс обязательный, поэтапный и многоуровневый.

Благодаря помощи российских инструкторов уже шесть военных летчиков 61-й истребительной авиабазы в конце прошлого месяца приступили к практической программе – выполнили первые самостоятельные учебные полеты. Один из них уже подготовлен и в качестве инструктора, обучает новичков.





5 марта выполнил самостоятельный полет и командир авиационной базы полковник Юрий Пыжик. Это уже пятый тип крылатых машин, освоенный им. С таким знаменательным событием Юрия Николаевича поздравил заместитель командующего ВВС и войск ПВО – начальник авиации генерал-майор Александр Карев.

– В боевой подготовке нет предела совершенству, – заметил Юрий Пыжик. – Будем продолжать оттачивать летные навыки, чтобы максимально раскрыть возможности этих машин. В первую очередь ставку сделаем на подготовку лётных экипажей, которым предстоит участвовать в воздушном параде в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.



















