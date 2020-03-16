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За выходные в ДТП пострадали двое детей

16.03.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город


В воскресенье 15 марта в Минской области случились две автомобильные аварии, в которых пострадали дети. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

В воскресенье, 15 марта, около 16:25 в п.Юбилейный Минского района 28-летний водитель «Пежо 406» совершил наезд на третьеклассника, который выбежал на проезжую часть из-за припаркованных автомашин. С переломом ключицы школьник доставлен в больницу.

Еще одно ДТП произошло около 19:20 в Солигорском районе.  23-летний водитель «Опель Рекорд», двигаясь по второстепенной дороге, на пересечении с автодорогой Р-55 «Бобруйск-Глуск-Любань» не уступил дорогу автомобилю «Рено Лагуна». В результате ДТП водитель и пассажир «Опеля» (пятиклассник одной из школ Слуцка) с телесными повреждениями доставлены в больницу. По предварительной информации, школьник не был пристегнут ремнями безопасности.

– По предварительной информации, школьник не был пристегнут ремнями безопасности, - уточняют в пресс-службе МВД.

МВД

 
 
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В воскресенье 15 марта в Минской области случились две автомобильные аварии, в которых пострадали дети. Одна из них - в Солигорском районе.
 
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