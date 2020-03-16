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Россия закрывает границу с Беларусью из-за коронавируса
16.03.2020 10:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Принято решение о закрытии границы с Беларусью для передвижения людей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает
Два автомобильных пункта пропуска через российско-украинскую границу, ранее функционировавшие в Белгородской области, с 16 марта приостановили работу в связи с мерами по борьбе с распространением
Речь идет о переходах: Краснояружский район "Колотиловка" (Россия) - "Покровка" (Украина), Валуйский район "Логачевка" (Россия) - "Пески" (Украина)", сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.
Погранкомитет Беларуси пока не принимал решений в связи с закрытием РФ границы, погранпостов с белорусской стороны по-прежнему нет - ведомство
фото - Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY
Накануне о такой возможности
Ранее премьер-министры Беларуси и России Сергей Румас и Михаил Мишустин за выходные
На данный момент все соседи Беларуси закрыли границы с нашей страной: ранее такое решение приняли в
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Принято решение о закрытии границы с Беларусью для передвижения людей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает ТАСС. Два автомобильных...
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