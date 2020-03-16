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Россия закрывает границу с Беларусью из-за коронавируса

16.03.2020 10:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Принято решение о закрытии границы с Беларусью для передвижения людей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

Россия закрывает границу с Беларусью из-за коронавируса

Два автомобильных пункта пропуска через российско-украинскую границу, ранее функционировавшие в Белгородской области, с 16 марта приостановили работу в связи с мерами по борьбе с распространением коронавируса.

Речь идет о переходах: Краснояружский район "Колотиловка" (Россия) - "Покровка" (Украина), Валуйский район "Логачевка" (Россия) - "Пески" (Украина)", сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

Погранкомитет Беларуси пока не принимал решений в связи с закрытием РФ границы, погранпостов с белорусской стороны по-прежнему нет - ведомство

Россия закрывает границу с Беларусью из-за коронавируса

фото - Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Накануне о такой возможности заявил телеведущий канала "Россия" Дмитрий Киселев в программе «Вести недели». Он сообщил, что «в ближайшую неделю по соображениям карантина закроется даже граница России с Беларусью».

Ранее премьер-министры Беларуси и России Сергей Румас и Михаил Мишустин за выходные дважды созвонились: сначала 14 марта, а потом — 15 марта. По официальному сообщению пресс-секретаря белорусского премьера, в ходе разговора российский коллега проинформировал «о новых мерах, которые будут приняты в Российской Федерации в связи с распространением коронавирусной инфекции». По сообщениям российской тороны, речь шла о вопросах обеспечения транзита людей и осуществления грузоперевозок в условиях распространения коронавируса нового типа.

На данный момент все соседи Беларуси закрыли границы с нашей страной: ранее такое решение приняли в Польше, Украине, Литве и Латвии.

 
 
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  Принято решение о закрытии границы с Беларусью для передвижения людей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает ТАСС. Два автомобильных...
 
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