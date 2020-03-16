|
В месяц – от 394 рублей! Кредиты на квартиры в центре Минска – на лучших условиях!
16.03.2020 10:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
То, чего мы так долго ждали, – свершилось! Сегодня купить квартиру в кредит в центре Минска в современных жилых комплексах стало совершенно доступно! Покупка вполне реальна даже для тех, кто не обладает необходимыми ресурсами на значительный первый взнос: вступительный порог для обладания собственной новенькой квартирой – от 10%!
Снижение ставки рефинансирования и соответствующее изменение процентных ставок по банковским кредитам изменило ситуацию на рынке недвижимости. Если раньше к этому инструменту прибегали, как правило, лишь те, коме необходимо было «докредитоваться», то есть восполнить недостающие 10-20% от суммы покупки, то теперь, обладая лишь 10% от стоимости квартиры, можно приступать к ее приобретению!
Удобнее и выгоднее всего, конечно же, использовать
Речь идет о покупке квартир в самых современных комплексах белорусской столицы –
Прежде чем с цифрами в руках рассказать о вариантах приобретения здесь собственного жилья, напомним, чем примечательны жилые комплексы, которые возводит застройщик.
«МИНСК МИР»
Жилой комплекс «Минск Мир»
Две новые станции метро и остановки общественного транспорта позволят легко добраться в любую точку столицы. Машин во дворах домов не будет – для них предусмотрены удобные стоянки и паркинги. Первый из них – девятиуровневый, способный принять до 800 автомобилей, уже начал свою работу.
Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города
Все необходимое – в шаговой доступности: магазины, поликлиники, кафе и спортивные центры. В каждом квартале будет построен детский сад или школа.
Сердцем деловой жизни станет Международный финансовый центр Minsk World. Также здесь будет построен крупный торгово-развлекательный центр — «Мара Молл». И разбит большой современный парк. Все кварталы свяжут удобные велодорожки.
В
Сегодня приобрести недвижимость можно в нескольких десятках домов в девяти кварталах комплекса «Минск Мир».
Так, недавно поступили в продажу квартиры в последних секциях дома
Дом «Эмиратс Волна»
Лобби дома «Эмиратс Волна»
Еще одна новинка – квартиры в
Дом «Квебек»
Лобби дома «Квебек»
Очень интересное предложение – квартиры с ремонтом в
Дом «Хельсинки»
Лобби дома «Хельсинки»
В доме «Хельсинки» будут квартиры с ремонтом
«ПАРК ЧЕЛЮСКИНЦЕВ»
Престижный жилой
Жилой комплекс «Парк Челюскинцев» возводится у самых границ одноименного парка и Ботанического сада
И при этом – самый центр города, рядом с проспектом Независимости и сразу двумя станциями метро. В шаговой доступности – гимназии, школы и детские сады, поликлиники, больницы, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры, спортивно-оздоровительный комплекс и аквапарк.
Здесь можно приобрести квартиры в двух домах, у каждого из которых свои преимущества.
Дом №2 комплекса «Парк Челюскинцев»
Лобби дома №2
Дом №1 комплекса «Парк Челюскинцев»
Лобби дома №1
В здание дома будет встроен двухэтажный детский сад с собственной территорией
В «Парке Челюскинцев» можно приобрести и коммерческие помещения с выходом на проспект Независимости — они расположены на первых двух этажах дома №1. Все с отдельными входами, различной площадью, мультифункциональные. Можно реализовать практически любую бизнес-идею или получить немалый доход от сдачи помещения в аренду!
На первых двух этажах дома №1 будут располагаться коммерческие помещения с выходом на проспект Независимости
«МАЯК МИНСКА»
Практически завершенный комплекс у Национальной библиотеки и станции метро «Восток» – это динамичный и современный
Комплекс «Маяк Минска»
Принцип «город в городе», по которому возводится «Маяк Минска», означает, что все необходимое для комфортной жизни здесь находится рядом: школа с бассейном и теннисными кортами, детские сады, магазины, кафе, фитнес-центры, больницы, медицинские центры.
На пешеходном бульваре Пикассо регулярно организовываются городские праздники для всей семьи. Здесь же расположен мультимедийный фонтан «Дана Танец», который стал настоящей достопримечательностью столицы.
Красивейшая пешеходная улица города – бульвар Пикассо
Мультимедийный фонтан «Дана Танец»
А буквально в нескольких шагах от комплекса «Маяк Минска» расположена лесопарковая зона и набережная Слепянской водной системы. В самом комплексе произведено масштабное озеленение.
В нескольких шагах от комплекса «Маяк Минска» расположена лесопарковая зона и набережная Слепянской водной системы
Припарковать машину можно на открытых парковочных местах прямо у дома и у Национальной библиотеки, а также на паркинге торгово-развлекательного центра Dana Mall – места отличного шопинга и ярких развлечений. Многоуровневый паркинг строится и рядом с комплексом. Офисы самых известных компаний расположены в бизнес-центре Dana Center.
Торгово-развлекательный центр Dana Mall
Бизнес-центр Dana Center
Сегодня в продаже еще есть свободные квартиры в домах
Дома «Рафаэль» и «Гоген»
Лобби домов «Рафаэль» и «Гоген»
Важный плюс для родителей — прямо во дворе домов строится детский сад.
Детский сад во дворе домов «Рафаэль» и «Гоген»
У
Дом «Микеланджело»
Лобби дома «Микеланджело»
Террасы дома «Микеланджело» с изумительными видами
Кроме того, в стилобате под домом будет размещен двухэтажный торговый комплекс, имеющий в своем составе рестораны, кафе и оздоровительный центр, а также подземный паркинг на 50 машиномест с местами для хранения велосипедов. Кстати, в паркинг можно будет спуститься прямо на лифте.
Двухэтажный торговый комплекс в стилобате под домом «Микеланджело»
И, конечно, «Маяк Минска» прекрасно подойдет для реализации ваших бизнес-идей! Выбирайте коммерческие помещения на первых этажах домов напротив Национальной библиотеки и с выходом на бульвар Пикассо, а также в стилобатах между домами «Гоген» и «Рафаэль» и под домом «Микеланджело». Это отличный вариант для бизнеса и сдачи в аренду!
Коммерческие помещения на первых этажах домов - отличный вариант для бизнеса и сдачи в аренду!
Стоимость квадратного метра в этом комплексе по сравнению с началом строительства уже выросла в два раза – прекрасная возможность для самых выгодных инвестиций!
Все жилые дома во всех комплексах обладают рядом общих преимуществ:
– просторные дизайнерские лобби с местом для консьержа и санитарной комнатой, большинство – сквозные, с выходом на две стороны дома;
– в квартирах много света за счет панорамных и французских окон, остекленных лоджий;
– используются бесшумные скоростные лифты OTIS;
– высота потолков не менее 2,7 м.
Во всех домах используются бесшумные скоростные лифты OTIS
Проследить, как продвигается строительство комплексов
КВАРТИРА В КРЕДИТ – ДОСТУПНА!
Новый программы кредитования от банков партнеров делали покупку квартиры в этих современных комплексах доступной для многих семей со стабильным доходом.
Давайте считать вместе. В качестве примера возьмем квартиру площадью 29,88 м2 в доме
Дом «Александрия»
Лобби дома «Александрия»
Стоимость данной квартиры при полной оплате составляет 1416 евро/кв.м. То есть стоимость квартиры составит 42310 евро в эквиваленте при оплате собственными средствами или при покупке с помощью банковского кредитования. Для расчетов принят средневзвешенный курс евро за последние дни – стоимость квартиры в рублях при этом составит 110 911 рублей.
Общие условия для всех партнерских программ:
– срок кредитования до 20 лет;
– финансирование – до 90% стоимости жилья.
Таким образом, если банк одобрит максимальную сумму кредитования (90% от стоимости квартиры) – это будет 99820,26 рублей. Соответственно, покупателю необходимо внести 11091 рубль самостоятельно.
ПРОГРАММА №1.
Процентная ставка по кредиту составит 4,74% в первый год, 9,75% — на второй и третий год, затем — 12,32%.
Выплаты в первый год – 394,29 рубля.
Во второй – 811,04 рубля.
В третий – 983,74 рубля.
Начиная с четвертого года – 1146,77 рублей.
Требуются поручители и справки о доходах клиента и поручителей.
ПРОГРАММА №2.
При вносе покупателя 10% процентная ставка по кредиту первые два года составит 6,99%, затем – 12,32%.
Выплаты первые два года – 645 рублей.
С третьего года – 1066 рублей.
Требуется два поручителя, а также справки о доходах клиента и поручителей.
ПРОГРАММА №3.
При вносе покупателя 15% процентная ставка по кредиту первые два года составит 6,99%, затем – 12,32%.
Выплаты первые два года – 625 рублей.
Начиная с третьего года – 1006 рублей.
Поручители не нужны – в залоге квартира, необходима справка о доходах покупателя.
ПРОГРАММА №4.
Первоначальный взнос – 10%.
В первый год выплаты составят – 721 рубль.
Остальные годы – 1 052 рубля.
Обеспечение – квартира. Комфортное поручительство – поручителем выступают супруги, а также близкие члены семьи. Справки о доходах не требуются, покупателю необходимо зарабатывать не менее 1 820 рублей в месяц.
Все приведенные расчеты – предварительные, сделанные исходя из сложившихся курсов валют. На момент покупки квартиры конкретные цифры в рублях могут незначительно изменяться. Более точные расчеты покупателю сделают представители банков-партнеров в момент оформления кредита.
Менеджеры отдела продаж помогут вам выбрать как желанную квартиру, так и способ финансирования покупки с помощью банковских кредитных программ.
Недвижимость в комплексе «Минск Мир» можно приобрести на 1-м этаже офисного здания Dana Center в будние дни с 8.30 до 20.30, а в выходные — с 9.00 до 20.00.
Отдел продаж квартир в комплексах «Парк Челюскинцев» и «Маяк Минска» расположен в центральном атриуме ТРЦ Dana Mall. Работает ежедневно с 9.00 до 22.00.
Все вопросы по продаже квартир в жилых комплексах также можно задать по номеру мобильной связи 7675 и городским телефонам: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.
Оцените выгодность покупки в кредит на отличных условиях!
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2020 21.by