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В месяц – от 394 рублей! Кредиты на квартиры в центре Минска – на лучших условиях!

16.03.2020 10:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В месяц – от 394 рублей! Кредиты на квартиры в центре Минска – на лучших условиях!

То, чего мы так долго ждали, – свершилось! Сегодня купить квартиру в кредит в центре Минска в современных жилых комплексах стало совершенно доступно! Покупка вполне реальна даже для тех, кто не обладает необходимыми ресурсами на значительный первый взнос: вступительный порог для обладания собственной новенькой квартирой – от 10%!

Снижение ставки рефинансирования и соответствующее изменение процентных ставок по банковским кредитам изменило ситуацию на рынке недвижимости. Если раньше к этому инструменту прибегали, как правило, лишь те, коме необходимо было «докредитоваться», то есть восполнить недостающие 10-20% от суммы покупки, то теперь, обладая лишь 10% от стоимости квартиры, можно приступать к ее приобретению!

Удобнее и выгоднее всего, конечно же, использовать специальные программы банков-партнеров застройщика.

Речь идет о покупке квартир в самых современных комплексах белорусской столицы – «Маяк Минска», «Минск Мир» и «Парк Челюскинцев».

Прежде чем с цифрами в руках рассказать о вариантах приобретения здесь собственного жилья, напомним, чем примечательны жилые комплексы, которые возводит застройщик.

«МИНСК МИР»

В месяц – от 394 рублей! Кредиты на квартиры в центре Минска – на лучших условиях!

Жилой комплекс «Минск Мир»

Многофункциональный комплекс «Минск Мир» получил награду EuropaProperty как самый масштабный в Европе. «Город в городе», устремленный в завтрашний день, он придает Минску образ современного европейского мегаполиса.

Две новые станции метро и остановки общественного транспорта позволят легко добраться в любую точку столицы. Машин во дворах домов не будет – для них предусмотрены удобные стоянки и паркинги. Первый из них – девятиуровневый, способный принять до 800 автомобилей, уже начал свою работу.

В месяц – от 394 рублей! Кредиты на квартиры в центре Минска – на лучших условиях!

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города

Все необходимое – в шаговой доступности: магазины, поликлиники, кафе и спортивные центры. В каждом квартале будет построен детский сад или школа.

Сердцем деловой жизни станет Международный финансовый центр Minsk World. Также здесь будет построен крупный торгово-развлекательный центр — «Мара Молл». И разбит большой современный парк. Все кварталы свяжут удобные велодорожки.

В комплексе «Минск Мир» – самый большой выбор жилой недвижимости: квартиры продаются в нескольких десятках домов девяти кварталов.

Сегодня приобрести недвижимость можно в нескольких десятках домов в девяти кварталах комплекса «Минск Мир».

Так, недавно поступили в продажу квартиры в последних секциях дома «Эмиратс Волна». Седьмая секция — это 18 этажей. Восьмая секция — 21 этаж. На верхних этажах каждой секции – по три квартиры с террасами. На первом этаже дома – развитая коммерческая инфраструктура: кафе, магазинчики, салоны сферы услуг. Буквально у подъезда – вход на строящуюся станцию метро «Аэродромная». А во дворе – большой торговый центр.

В месяц – от 394 рублей! Кредиты на квартиры в центре Минска – на лучших условиях!

Дом «Эмиратс Волна»

В месяц – от 394 рублей! Кредиты на квартиры в центре Минска – на лучших условиях!

Лобби дома «Эмиратс Волна»

Еще одна новинка – квартиры в доме «Квебек» с панорамным лифтом. На первом этаже – с отдельным входом и террасой со стеклянным козырьком и калиткой.

В месяц – от 394 рублей! Кредиты на квартиры в центре Минска – на лучших условиях!

Дом «Квебек»

В месяц – от 394 рублей! Кредиты на квартиры в центре Минска – на лучших условиях!

Лобби дома «Квебек»

Очень интересное предложение – квартиры с ремонтом в доме «Хельсинки» с панорамным лифтом. Все жилые помещения этого здания высотой 25 этажей будут полностью готовы к проживанию. Для тех, кто не желает делать ремонт сам и слушать строительные работы в квартирах соседей – наилучший вариант!

В месяц – от 394 рублей! Кредиты на квартиры в центре Минска – на лучших условиях!

Дом «Хельсинки»

В месяц – от 394 рублей! Кредиты на квартиры в центре Минска – на лучших условиях!

Лобби дома «Хельсинки»

В месяц – от 394 рублей! Кредиты на квартиры в центре Минска – на лучших условиях!

В месяц – от 394 рублей! Кредиты на квартиры в центре Минска – на лучших условиях!

В доме «Хельсинки» будут квартиры с ремонтом

«ПАРК ЧЕЛЮСКИНЦЕВ»

Престижный жилой комплекс «Парк Челюскинцев» характеризует его название – он возводится у самых границ наиболее известного парка Минска. Вместе с Ботаническим садом – это более 170 гектаров леса, сада, оранжерей и цветников, а также зон для игр, отдыха и занятий спортом. Для сравнения: знаменитый Гайд-парк Лондона занимает площадь 142 гектара, а Люксембургский сад в Париже — 26 гектаров.

В месяц – от 394 рублей! Кредиты на квартиры в центре Минска – на лучших условиях!

В месяц – от 394 рублей! Кредиты на квартиры в центре Минска – на лучших условиях!

В месяц – от 394 рублей! Кредиты на квартиры в центре Минска – на лучших условиях!

Жилой комплекс «Парк Челюскинцев» возводится у самых границ одноименного парка и Ботанического сада

И при этом – самый центр города, рядом с проспектом Независимости и сразу двумя станциями метро. В шаговой доступности – гимназии, школы и детские сады, поликлиники, больницы, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры, спортивно-оздоровительный комплекс и аквапарк.

Здесь можно приобрести квартиры в двух домах, у каждого из которых свои преимущества.

В доме №2 первый этаж – это паркинг, на крыше которого разместятся площадки для отдыха и детских игр. Здесь можно купить квартиры с открытыми террасами!

В месяц – от 394 рублей! Кредиты на квартиры в центре Минска – на лучших условиях!

Дом №2 комплекса «Парк Челюскинцев»

В месяц – от 394 рублей! Кредиты на квартиры в центре Минска – на лучших условиях!

В месяц – от 394 рублей! Кредиты на квартиры в центре Минска – на лучших условиях!

Лобби дома №2

В доме №1, где в эти дни можно с выгодой купить трехкомнатные квартиры по весенней акции, предусмотрена эксплуатируемая крыша и теплый подземный паркинг, куда можно будет спуститься прямо на лифте. Еще одно удобное решение — в здание будет встроен двухэтажный детский сад с собственной территорией.

В месяц – от 394 рублей! Кредиты на квартиры в центре Минска – на лучших условиях!

В месяц – от 394 рублей! Кредиты на квартиры в центре Минска – на лучших условиях!

Дом №1 комплекса «Парк Челюскинцев»

В месяц – от 394 рублей! Кредиты на квартиры в центре Минска – на лучших условиях!

Лобби дома №1

В месяц – от 394 рублей! Кредиты на квартиры в центре Минска – на лучших условиях!

В здание дома будет встроен двухэтажный детский сад с собственной территорией

В «Парке Челюскинцев» можно приобрести и коммерческие помещения с выходом на проспект Независимости — они расположены на первых двух этажах дома №1. Все с отдельными входами, различной площадью, мультифункциональные. Можно реализовать практически любую бизнес-идею или получить немалый доход от сдачи помещения в аренду!

В месяц – от 394 рублей! Кредиты на квартиры в центре Минска – на лучших условиях!

На первых двух этажах дома №1 будут располагаться коммерческие помещения с выходом на проспект Независимости

«МАЯК МИНСКА»

Практически завершенный комплекс у Национальной библиотеки и станции метро «Восток» – это динамичный и современный «Маяк Минска»!

В месяц – от 394 рублей! Кредиты на квартиры в центре Минска – на лучших условиях!

Комплекс «Маяк Минска»

Принцип «город в городе», по которому возводится «Маяк Минска», означает, что все необходимое для комфортной жизни здесь находится рядом: школа с бассейном и теннисными кортами, детские сады, магазины, кафе, фитнес-центры, больницы, медицинские центры.

На пешеходном бульваре Пикассо регулярно организовываются городские праздники для всей семьи. Здесь же расположен мультимедийный фонтан «Дана Танец», который стал настоящей достопримечательностью столицы.

В месяц – от 394 рублей! Кредиты на квартиры в центре Минска – на лучших условиях!

Красивейшая пешеходная улица города – бульвар Пикассо

В месяц – от 394 рублей! Кредиты на квартиры в центре Минска – на лучших условиях!

Мультимедийный фонтан «Дана Танец»

А буквально в нескольких шагах от комплекса «Маяк Минска» расположена лесопарковая зона и набережная Слепянской водной системы. В самом комплексе произведено масштабное озеленение.

В месяц – от 394 рублей! Кредиты на квартиры в центре Минска – на лучших условиях!

В нескольких шагах от комплекса «Маяк Минска» расположена лесопарковая зона и набережная Слепянской водной системы

Припарковать машину можно на открытых парковочных местах прямо у дома и у Национальной библиотеки, а также на паркинге торгово-развлекательного центра Dana Mall – места отличного шопинга и ярких развлечений. Многоуровневый паркинг строится и рядом с комплексом. Офисы самых известных компаний расположены в бизнес-центре Dana Center.

В месяц – от 394 рублей! Кредиты на квартиры в центре Минска – на лучших условиях!

Торгово-развлекательный центр Dana Mall

В месяц – от 394 рублей! Кредиты на квартиры в центре Минска – на лучших условиях!

Бизнес-центр Dana Center

Сегодня в продаже еще есть свободные квартиры в домах «Гоген», «Рафаэль» и «Микеланджело».

«Гоген» и «Рафаэль» высотой 25 этажей составляют единый ансамбль. Дома объединяет стилобат, на первом и втором этажах которого откроются кафе и рестораны, магазины и бутики, а также оздоровительный комплекс с тренажерным залом, бассейном и СПА-процедурами. Третий и четвертый этажи стилобата будут жилыми, здесь можно будет приобрести квартиры.

В месяц – от 394 рублей! Кредиты на квартиры в центре Минска – на лучших условиях!

Дома «Рафаэль» и «Гоген»

В месяц – от 394 рублей! Кредиты на квартиры в центре Минска – на лучших условиях!

Лобби домов «Рафаэль» и «Гоген»

Важный плюс для родителей — прямо во дворе домов строится детский сад.

В месяц – от 394 рублей! Кредиты на квартиры в центре Минска – на лучших условиях!

Детский сад во дворе домов «Рафаэль» и «Гоген»

У «Микеланджело» переменная этажность — от 9 до 13 этажей. Особенность дома — открытые террасы с изумительными видами!

В месяц – от 394 рублей! Кредиты на квартиры в центре Минска – на лучших условиях!

Дом «Микеланджело»

В месяц – от 394 рублей! Кредиты на квартиры в центре Минска – на лучших условиях!

Лобби дома «Микеланджело»

В месяц – от 394 рублей! Кредиты на квартиры в центре Минска – на лучших условиях!

Террасы дома «Микеланджело» с изумительными видами

Кроме того, в стилобате под домом будет размещен двухэтажный торговый комплекс, имеющий в своем составе рестораны, кафе и оздоровительный центр, а также подземный паркинг на 50 машиномест с местами для хранения велосипедов. Кстати, в паркинг можно будет спуститься прямо на лифте.

В месяц – от 394 рублей! Кредиты на квартиры в центре Минска – на лучших условиях!

В месяц – от 394 рублей! Кредиты на квартиры в центре Минска – на лучших условиях!

В месяц – от 394 рублей! Кредиты на квартиры в центре Минска – на лучших условиях!

В месяц – от 394 рублей! Кредиты на квартиры в центре Минска – на лучших условиях!

Двухэтажный торговый комплекс в стилобате под домом «Микеланджело»

И, конечно, «Маяк Минска» прекрасно подойдет для реализации ваших бизнес-идей! Выбирайте коммерческие помещения на первых этажах домов напротив Национальной библиотеки и с выходом на бульвар Пикассо, а также в стилобатах между домами «Гоген» и «Рафаэль» и под домом «Микеланджело». Это отличный вариант для бизнеса и сдачи в аренду!

В месяц – от 394 рублей! Кредиты на квартиры в центре Минска – на лучших условиях!

В месяц – от 394 рублей! Кредиты на квартиры в центре Минска – на лучших условиях!

В месяц – от 394 рублей! Кредиты на квартиры в центре Минска – на лучших условиях!

Коммерческие помещения на первых этажах домов - отличный вариант для бизнеса и сдачи в аренду!

Стоимость квадратного метра в этом комплексе по сравнению с началом строительства уже выросла в два раза – прекрасная возможность для самых выгодных инвестиций!

Все жилые дома во всех комплексах обладают рядом общих преимуществ:

– просторные дизайнерские лобби с местом для консьержа и санитарной комнатой, большинство – сквозные, с выходом на две стороны дома;

– в квартирах много света за счет панорамных и французских окон, остекленных лоджий;

– используются бесшумные скоростные лифты OTIS;

– высота потолков не менее 2,7 м.

В месяц – от 394 рублей! Кредиты на квартиры в центре Минска – на лучших условиях!

В месяц – от 394 рублей! Кредиты на квартиры в центре Минска – на лучших условиях!

Во всех домах используются бесшумные скоростные лифты OTIS

Проследить, как продвигается строительство комплексов «Минск Мир», «Парк Челюскинцев» и «Маяк Минска» можно онлайн на сайте застройщика благодаря видеотуру.

КВАРТИРА В КРЕДИТ – ДОСТУПНА!

Новый программы кредитования от банков партнеров делали покупку квартиры в этих современных комплексах доступной для многих семей со стабильным доходом.

Давайте считать вместе. В качестве примера возьмем квартиру площадью 29,88 м2 в доме «Александрия» квартала «Африка» многофункционального комплекса «Минск Мир». Квартира-студия такого типа – это наиболее востребованный вид квартир как для молодых семей, так и для взрослых людей, уже вырастивших детей и желающих пожить в свое удовольствие. Продуманная планировка позволяет создать здесь удобное зонирование помещения для комфортной жизни.

В месяц – от 394 рублей! Кредиты на квартиры в центре Минска – на лучших условиях!

Дом «Александрия»

В месяц – от 394 рублей! Кредиты на квартиры в центре Минска – на лучших условиях!

Лобби дома «Александрия»

Стоимость данной квартиры при полной оплате составляет 1416 евро/кв.м. То есть стоимость квартиры составит 42310 евро в эквиваленте при оплате собственными средствами или при покупке с помощью банковского кредитования. Для расчетов принят средневзвешенный курс евро за последние дни – стоимость квартиры в рублях при этом составит 110 911 рублей.

Общие условия для всех партнерских программ:

– срок кредитования до 20 лет;

– финансирование – до 90% стоимости жилья.

Таким образом, если банк одобрит максимальную сумму кредитования (90% от стоимости квартиры) – это будет 99820,26 рублей. Соответственно, покупателю необходимо внести 11091 рубль самостоятельно.

ПРОГРАММА №1.

Процентная ставка по кредиту составит 4,74% в первый год, 9,75% — на второй и третий год, затем — 12,32%.

Выплаты в первый год – 394,29 рубля.

Во второй – 811,04 рубля.

В третий – 983,74 рубля.

Начиная с четвертого года – 1146,77 рублей.

Требуются поручители и справки о доходах клиента и поручителей.

ПРОГРАММА №2.

При вносе покупателя 10% процентная ставка по кредиту первые два года составит 6,99%, затем – 12,32%.

Выплаты первые два года – 645 рублей.

С третьего года – 1066 рублей.

Требуется два поручителя, а также справки о доходах клиента и поручителей.

ПРОГРАММА №3.

При вносе покупателя 15% процентная ставка по кредиту первые два года составит 6,99%, затем – 12,32%.

Выплаты первые два года – 625 рублей.

Начиная с третьего года – 1006 рублей.

Поручители не нужны – в залоге квартира, необходима справка о доходах покупателя.

ПРОГРАММА №4.

Первоначальный взнос – 10%.

В первый год выплаты составят – 721 рубль.

Остальные годы – 1 052 рубля.

Обеспечение – квартира. Комфортное поручительство – поручителем выступают супруги, а также близкие члены семьи. Справки о доходах не требуются, покупателю необходимо зарабатывать не менее 1 820 рублей в месяц.

Все приведенные расчеты – предварительные, сделанные исходя из сложившихся курсов валют. На момент покупки квартиры конкретные цифры в рублях могут незначительно изменяться. Более точные расчеты покупателю сделают представители банков-партнеров в момент оформления кредита.

Менеджеры отдела продаж помогут вам выбрать как желанную квартиру, так и способ финансирования покупки с помощью банковских кредитных программ.

Недвижимость в комплексе «Минск Мир» можно приобрести на 1-м этаже офисного здания Dana Center в будние дни с 8.30 до 20.30, а в выходные — с 9.00 до 20.00.

Отдел продаж квартир в комплексах «Парк Челюскинцев» и «Маяк Минска» расположен в центральном атриуме ТРЦ Dana Mall. Работает ежедневно с 9.00 до 22.00.

Все вопросы по продаже квартир в жилых комплексах также можно задать по номеру мобильной связи 7675 и городским телефонам: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Оцените выгодность покупки в кредит на отличных условиях!

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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