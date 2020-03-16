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Коронавирус: горячая линия
Источник материала: Радзiма
В Могилёвской области организована работа горячей линии по вопросам профилактики коронавирусной инфекции по номеру телефона 8(0222) 63-53-60 (круглосуточно), 8 (0222) 33-18-68 (понедельник — пятница, с 8:00 до 18:00).
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В Могилёвской области организована работа горячей линии по вопросам профилактики коронавирусной инфекции по номеру телефона 8(0222) 63-53-60 (круглосуточно), 8 (0222) 33-18-68...
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