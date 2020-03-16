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«Белавиа» прекращает полеты в Ригу и Кишинев

16.03.2020 10:50 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: yandex.by

Авиарейсы в столицы Латвии и Молдавии приостанавливаются в связи с распространением коронавируса.

Полеты в Кишинев будут приостановлены с 17 по 31 марта, в Ригу – с 17 марта по 14 апреля.

Пресс-служба авиакомпании предупреждает, что ситуация с распространением коронавируса постоянно меняется, как и меры, принимаемые странами для предотвращения эпидемии. В связи с этим гражданам рекомендуется проверять обновления на сайтах авиакомпаний для получения актуализированной информации.

Вернуть деньги за уже приобретенные билеты можно будет до 31 декабря. Билет также можно обменять на другую дату.

В сообщении «Белавиа» подчеркивается, что обращаться в кассы и офисы авиакомпании по вопросу возврата либо обмена билетов можно до конца года и призывает не делать этого немедленно. «Изменение даты вылета возможно только один раз. У вас есть несколько месяцев обдумать, когда вы хотите лететь по данному билету в следующий раз», - говорится в сообщении.

 
 
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Авиарейсы в столицы Латвии и Молдавии приостанавливаются в связи с распространением коронавируса.
 
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