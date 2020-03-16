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Член Совета Республики Владимир Хроленко принял участие в семинаре по межпарламентскому сотрудничеству
16.03.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В работе семинара принял участие сенатор от Пинского и Ивановского районов Брестской области – член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам Владимир Федорович Хроленко.
Перед парламентариями выступили представители министерств иностранных дел, экономики, Государственного комитета по науке и технологиям, Белорусской торгово-промышленной палаты, эксперты и ученые в области международных отношений.
Член Совета Республики Владимир Хроленко рассказал:
Делясь впечатлениями от участия в семинаре, Владимир Федорович отметил, что выступающие акцентировали внимание на открытости белорусских парламентариев для коллег всего мира, так как межпарламентская дипломатия является серьезным инструментом создания доверия, формирования имиджа Беларуси как надежного и ответственного международного партнера.
Юрий Бушик,
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Член Совета Республики Владимир Хроленко принял участие в семинаре по межпарламентскому сотрудничеству
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