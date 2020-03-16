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Член Совета Республики Владимир Хроленко принял участие в семинаре по межпарламентскому сотрудничеству

16.03.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Член Совета Республики Владимир Хроленко принял участие в семинаре по межпарламентскому сотрудничеству
5 марта в Овальном зале Дома Правительства состоялся семинар депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики на тему «Приоритеты международного парламентского сотрудничества в условиях формирования многополярного мира для развития Республики Беларусь».

В работе семинара принял участие сенатор от Пинского и Ивановского районов Брестской области – член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам Владимир Федорович Хроленко.

Перед парламентариями выступили представители министерств иностранных дел, экономики, Государственного комитета по науке и технологиям, Белорусской торгово-промышленной палаты, эксперты и ученые в области международных отношений.

Член Совета Республики Владимир Хроленко рассказал:

– Недавно я вошел в состав шести межпарламентских формирований седьмого созыва. Это специальные рабочие группы и делегации по контактам с парламентами зарубежных стран. Всего в Парламенте их создано 84: 72 – межпарламентские комиссии и рабочие группы по сотрудничеству с парламентами иностранных государств, 12 – делегации в международных парламентских организациях. Это крепкая базовая площадка для предметной и ориентированной работы над развитием социально-политических, торгово-экономических, культурных и других направлений сотрудничества Республики Беларусь на двусторонней и многосторонней основе. В своей практике на ниве хозяйственной деятельности не раз убеждался в важности и эффективности непосредственных контактов для установления нормальных связей, налаживания сотрудничества и принятия деловых решений. Довелось много бывать в загранкомандировках и обмениваться опытом с коллегами, изучать передовые технологии, вести переговоры по закупкам и другим вопросам сельского хозяйства.

Делясь впечатлениями от участия в семинаре, Владимир Федорович отметил, что выступающие акцентировали внимание на открытости белорусских парламентариев для коллег всего мира, так как межпарламентская дипломатия является серьезным инструментом создания доверия, формирования имиджа Беларуси как надежного и ответственного международного партнера.

Юрий Бушик,
помощник сенатора

 
 
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