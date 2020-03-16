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Все на борьбу с коронавирусом: ФРС США снизила базовую ставку почти до нуля

16.03.2020 11:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Решение снизить ставку до 0 - 0,25 процента обусловлено противодействием негативному влиянию пандемии коронавирусной инфекции на мировую экономику.

Федеральная резервная система (ФРС) США понизила базовую процентную ставку сразу на один процентный пункт. Новый порог установлен на уровне 0 - 0,25 процента, сообщается в воскресенье, 15 марта, на сайте регулятора.

Это решение обусловлено тем, что распространение коронавируса SARS-CoV-2 "окажет негативный эффект на экономической деятельности в ближайшем будущем и создадут риски для экономических перспектив".

Для поддержки американской экономики в ближайшие недели ФРС задействует средства в объеме как минимум 700 миллиардов долларов (примерно 630 млрд евро). Кроме того, для укрепления мировой финансовой системы ФРС координирует свои действия с Европейским центральным банком, а также с центробанками Канады, Великобритании, Японии и Швейцарии.

По словам главы ФРС Джерома Пауэлла, из-за распространения коронавируса сложилась "вызывающая ситуация", которая будет иметь далеко идущие последствия, как для жителей США, так и для всего мира. Но ФРС располагает достаточным количеством финансовых инструментов и политических возможностей, чтобы встретить кризис, приводит слова Пауэлла Reuters.


ФРС снижает ставку второй раз за две недели


Между тем, за последние две недели главный финансовый регулятор США прибегает к такой мере, как понижение базовой процентной ставки уже во второй раз. 3 марта она была понижена на 0,5 процентного пункта, до 1-1,25 процента.

Тогда же в Минфине США была создана спецгруппа для помощи малому и среднему бизнесу.
 
 
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Решение снизить ставку до 0 - 0,25 процента обусловлено противодействием негативному влиянию пандемии коронавирусной инфекции на мировую экономику.
 
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