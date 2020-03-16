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Новые кадровые перестановки грядут в Беларуси
Источник материала: БДГ
Неожиданные назначения, в том числе решение в отношении одного из экс-вице-премьеров.
Об этом
«Говорят, назначения будут неожиданными», – говорится в сообщении.
В числе неожиданных – новое решение президента в отношении одного из экс-вице-премьеров.
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Неожиданные назначения, в том числе решение в отношении одного из экс-вице-премьеров. Об этом сообщает пропрезидентский телеграм-канал «Пул Первого» 16 марта.
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