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Новые кадровые перестановки грядут в Беларуси

16.03.2020 11:12 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Неожиданные назначения, в том числе решение в отношении одного из экс-вице-премьеров.

Об этом сообщает пропрезидентский телеграм-канал «Пул Первого» 16 марта.

«Говорят, назначения будут неожиданными», – говорится в сообщении.

В числе неожиданных – новое решение президента в отношении одного из экс-вице-премьеров.

 
 
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Неожиданные назначения, в том числе решение в отношении одного из экс-вице-премьеров. Об этом сообщает пропрезидентский телеграм-канал «Пул Первого» 16 марта.
 
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