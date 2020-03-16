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Беларусь будет принимать все меры для возвращения граждан в страну на фоне коронавируса

16.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Беларусь будет принимать все меры для возвращения граждан в страну на фоне коронавируса

Беларусь будет принимать все меры для возможности возвращения граждан в страну с учетом распространения коронавируса в мире, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь премьер-министра Беларуси Александра Исаева.

«Беларусь будет предпринимать все необходимое, чтобы граждане Республики Беларусь, которые хотят вернуться в страну, в нее вернулись», — отметила Александра Исаева.

По ее словам, российская сторона вчера в рабочем порядке проинформировала белорусскую сторону о том, что будут приняты меры в рамках борьбы с коронавирусом. Стороны договорились координировать свои дальнейшие действия.

Как сообщалось, 15 марта состоялся телефонный разговор премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Российский коллега проинформировал о новых мерах, которые будут приняты в соседней стране в связи с распространением коронавирусной инфекции. Кроме того, стороны обсудили вопросы обеспечения транзитного перемещения людей и грузоперевозок в сложившейся ситуации, связанной с COVID-19.

https://www.belta.by/

 
 
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Беларусь будет принимать все меры для возможности возвращения граждан в страну с учетом распространения коронавируса в мире, сообщила корреспонденту БЕЛТА...
 
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