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Беларусь будет принимать все меры для возвращения граждан в страну на фоне коронавируса
16.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Беларусь будет принимать все меры для возможности возвращения граждан в страну с учетом распространения коронавируса в мире,
«Беларусь будет предпринимать все необходимое, чтобы граждане Республики Беларусь, которые хотят вернуться в страну, в нее вернулись», — отметила Александра Исаева.
По ее словам, российская сторона вчера в рабочем порядке проинформировала белорусскую сторону о том, что будут приняты меры в рамках борьбы с коронавирусом. Стороны договорились координировать свои дальнейшие действия.
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Беларусь будет принимать все меры для возможности возвращения граждан в страну с учетом распространения коронавируса в мире, сообщила корреспонденту БЕЛТА...
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