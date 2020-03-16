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Баскетбольная федерация Беларуси отложила соревнования из-за коронавируса
16.03.2020 11:30 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: belarus.basketball
О датах возобновления турниров пока не сообщается.
«В соответствии с протоколом поручений Министра спорта и туризма и на основании решений ФИБА и ФИБА Европа Исполком БФБ принял решение отложить с 16 марта проведение соревнований по баскетболу», - говорится в сообщении федерации.
О датах возобновления турниров федерация пообещала сообщить позже и поблагодарила болельщиков за понимание.
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О датах возобновления турниров пока не сообщается.
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