Баскетбольная федерация Беларуси отложила соревнования из-за коронавируса

Источник материала: Ежедневник

фото: belarus.basketball

О датах возобновления турниров пока не сообщается.

«В соответствии с протоколом поручений Министра спорта и туризма и на основании решений ФИБА и ФИБА Европа Исполком БФБ принял решение отложить с 16 марта проведение соревнований по баскетболу», - говорится в сообщении федерации.

О датах возобновления турниров федерация пообещала сообщить позже и поблагодарила болельщиков за понимание.