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Наконец-то дошло! Минобр предлагает не пускать в школы посторонних и не бегать на переменах
Источник материала: Партизан
Не карантин, но хоть что-то!
Министерство образования предлагает усилить санитарно-профилактические меры во всех без исключения учреждениях образования, а также
При малейших признаках простудных заболеваний незамедлительно показаться врачу.
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Не карантин, но хоть что-то!
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