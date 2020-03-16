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Наконец-то дошло! Минобр предлагает не пускать в школы посторонних и не бегать на переменах

16.03.2020 11:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Не карантин, но хоть что-то!

Наконец-то дошло! Минобр предлагает не пускать в школы посторонних и не бегать на переменах
Министерство образования предлагает усилить санитарно-профилактические меры во всех без исключения учреждениях образования, а также рекомендует ограничить посещение посторонним, отказаться от проведения массовых мероприятий и, по возможности, ограничить передвижение в самих учреждениях. 

При малейших признаках простудных заболеваний незамедлительно показаться врачу.
 
 
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