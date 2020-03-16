Карантин для Ольги Куриленко. Коронавирус добрался до «девушки Бонда»

Источник материала: Аргументы и факты

Список звезд, у которых выявлено заражение коронавирусом, пополнился еще одним хорошо известным именем. Актриса и модель Ольга Куриленко, ставшая первой «девушкой Бонда» с постсоветского пространства, объявила о том, что у нее обнаружен COVID-19.

«Будьте осторожны и принимайте это всерьёз!»

«Сижу в изоляции дома с диагнозом "коронавирус". Уже почти неделю болею. Температура и слабость — мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это всерьёз!» — написала Куриленко в своем Instagram. Куриленко родилась в 1979 году в городе Бердянске Запорожской области Украинской ССР. Ее отец украинец, а мать русская. В детские годы она училась игре на фортепиано и занималась балетом.

В 1995 году, в возрасте 16 лет, Ольга переехала работать в Париж и позднее подписала контракт с агентством Madison. В 18 лет появилась на обложках Glamour, ELLE, Madame Figaro, Marie Claire и Vogue. Также она стала лицом компаний Lejaby, Bebe clothing, Clarins и Helena Rubinstein. Куриленко была моделью для брендов Roberto Cavalli и Kenzo, а её снимки были задействованы в каталоге Victoria’s Secret.

Ее кинокарьера началась в 2005 году, но широкую известность Куриленко получила после того, как ее выбрали на роль очередной «девушки Бонда». В этом качестве уроженка Бердянска предстала перед зрителями в 2008 году, когда на экраны вышел фильм «Квант милосердия».

Среди известных ролей Куриленко — фантастический фильм «Обливион», в котором она снималась в паре с Томом Крузом, шпионский боевик «Человек ноября» с Пирсом Броснаном, картина «Искатель воды» с Расселом Кроу.

Нередко западные режиссеры используют происхождение Ольги, предлагая ей роли русских героинь. Так, она была советской пианисткой в комедии «Смерть Сталина», русской шпионкой в комедии «Агент Джонии Инглиш 3.0», российской переводчицей в картине 2019 года «Переводчики».

В настоящее время актриса вместе с бойфрендом и 4-летним сыном проживает в Лондоне.

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Голливуд рискует потерять 20 миллиардов

Первым всемирно известным представителем шоу-бизнеса, объявившим о заболевании коронавирусом, стал голливудский актер Том Хэнкс. 63-летний актер вместе с женой-сверстницей Ритой Уилсон заболели во время пребывания в Австралии. Семейная пара старается не терять оптимизма.

«Привет, ребята. Мы с Ритой хотим поблагодарить всех, кто заботится о нас. У нас нашли коронавирус, и теперь мы находимся в изоляции, не заражая других. Ведь есть те, для кого это может быть очень опасно, — обратился Хэнкс к фанатам через свою страницу в соцсет., — Помните, что, несмотря на всё происходящее, в бейсболе не плачут».

Последнюю фразу говорил в фильме «Их собственная лига» персонаж, сыгранный Хэнксом.

Пандемия коронавируса заставила серьезно скорректировать свои планы Голливуд. Как сообщает The Hollywood Reporter, одна только студия Disney объявила о приостановке съемок сразу восьми фильмов, включая «Русалочку». Также передвинуты на несколько месяцев ожидаемые кинопремьеры, среди которых 25-й фильм бондианы «Не время умирать» и «Форсаж-9».

Если кризис с коронавирусом затянется, потери Голливуда могут стать колоссальными. The Hollywood Reporter оценивает их в 20 млрд долларов.

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Пока английская королева прячется, Китай выздоравливает

Коронавирус не обходит и первых лиц государств. Официально объявлено, что заражение выявлено у жены премьер-министра Канады Джастина Трюдо после визита в Бельгию. В этой ситуации на каратин пришлось уйти и самому политику.

Экстренные меры предпринимаются в Великобритании. Как пишет издание The Sun со ссылкой на источники, близкие к королевской семье, Елизавета II и ее супруг принц Филипп перевезены из Лондона в Виндзорский замок с целью предотвратить возможное заражение коронавирусом. Для престарелой монаршьей четы (королеве — 93 года, ее супругу — 98) COVID-19 максимально опасен. Впрочем, The Telegraph пишет, что Елизавета II не собирается кардинально менять график своих мероприятий в связи с эпидемией коронавируса.

По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние 24 часа в мире заразились коронавирусом 10 982 человека, 343 заболевших умерли. Общее число инфицированных во всем мире достигло 153 517 человек, общее число случаев с летальным исходом составило 5375.

Растет число заболевших и умерших за пределами Китая — 72 469 случаев заражения, 2531 летальный исход. В то же время в самом Китае сохраняется тенденция, демонстрирующая спад эпидемии. По данным государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, в настоящий момент в больницах остаются 9 898 человек с диагнозом «коронавирус». Из 80 860 человек, заразившихся на территории материкового Китая, 67 749 излечились и были выписаны из больниц, что составляет чуть менее 84 процентов от общего числа заболевших. Как отмечают китайские специалисты, среди новых случаев болезни (сейчас их регистрируется не более двух-трех десятков в день) преобладают лица, посещавшие Европу.