Вот зачем берут кровь именно из безымянного пальца

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Мы помним из детства: для сдачи анализа крови нам нужно будет «отдать на растерзание» наш безымянный палец. Но почему биоматериал берется именно из него? Можно ли заменить этот метод взятия крови на другой? На этот « Простой вопрос » отвечает врач лабораторной диагностики медицинской лаборатории «Синэво» Ирина Новикова.

Почему выбирают именно безымянный палец? Для общего анализа крови (ОАК) брать биоматериал могут как из пальца (капиллярная кровь), так и из вены (венозная кровь). На самом деле выбор безымянного пальца для взятия капиллярной крови имеет разумное практическое и научное обоснование. Подушечка безымянного пальца — это почти идеальное место для взятия капиллярной крови. Все потому, что на ней более тонкий эпителиальный слой. А еще безымянный менее «рабочий» из всех пальцев, и, что немаловажно, через него не проходят магистральные кровеносные сосуды. Все это в совокупности позволяет выполнить ОАК с минимальным риском заражения. Рана от прокола быстрее заживет: таким образом, минимизируются последствия нарушения целостности кожного покрова.

В Германии берут кровь не из пальца, а из мочки уха, например. Почему у нас не так? При проведении лабораторных исследований есть четкие стандарты лабораторной диагностики, которым необходимо следовать. В каждой стране есть свои национальные стандарты. В частности, у нас данный процесс регламентирует приказ МЗ РБ № 1123 от 10 ноября 2015 года. Любая стандартизация обеспечивает высокое качество выполняемого анализа. Но необходимо помнить и понимать, что иногда могут возникать ситуации, когда медработнику необходимо набрать биоматериал для исследования у человека с трудным венозным доступом. В экстренных или критических ситуациях и в Беларуси биологический материал может быть взят практически из любого доступного места, в том числе и из мочки уха.

Это нормально, что мне неприятно и больно сдавать кровь из пальца? На самом деле у многих людей такая проблема. Когда человек испытывает страх, его капилляры сужаются, и тогда становится еще сложнее набрать нужное количество исследуемого биоматериала.

Фото: pixabay.com Сдавать кровь из пальца действительно чувствительнее: на подушечках пальцев расположено много нервных окончаний. Даже любое прикосновение к ним будет более ощутимо, чем на том же локтевом сгибе.

Если из пальца так больно, почему бы не сдавать из вены? В большинстве стран мира есть рекомендации брать именно венозную кровь для общего анализа крови. И дело не только в чувствительности. Основная причина приоритетного использования венозной крови для общего анализа — это возможность свести к минимуму погрешности при процедуре взятия биоматериала: исключается попадание в кровь межтканевой жидкости, снижается вероятность образования микросгустков. Еще один немаловажный для лаборатории аспект — это возможность повторить исследование при достаточном объеме биоматериала. Стоит также отметить, что взятие венозной крови позволяет выполнить большой перечень лабораторных исследований: биохимический анализ, гормональный профиль, провести аллергические тесты, оценить иммунный статус и так далее.

А биохимию можно делать из пальца? Что касается анализа на биохимические показатели крови, то для него однозначно необходимо взятие крови из вены. Во-первых, очень высок фактор погрешности на низких концентрациях биохимических показателей. Если учесть, что при капиллярном заборе разрушаются клетки крови и прилегающих тканей, из разрушенных клеток выходят в кровоток клеточные ферменты, электролиты плюс межтканевая жидкость, — то концентрацию каких веществ и в чем мы тогда определяем? Поэтому биохимические показатели определяются в венозной крови, а вернее, в сыворотке, реже — в плазме.

Фото: pixabay.com Во-вторых, методы исследования таковы, что материала из пальца для определения биохимических тестов будет просто недостаточно. Кроме того, консерванты, стабилизаторы и другие вещества, которые используются в современных пробирках для общего анализа крови, не подходят для биохимического исследования.

Почему тогда у нас не отказываются от забора крови из пальца совсем? В большинстве случаев можно сказать, что это наша привычка. Мы выполняли исследование ОАК из капиллярной крови сто лет. Некоторые просто боятся сдать кровь из вены. Есть категория людей, которые говорят: «Моему ребенку кровь брать только из пальца». Скорее это психологический момент, индивидуальные предпочтения. Все-таки важен и фактор финансовых затрат: взятие крови из вены дороже. Нужно закупать специальные вакуумные пробирки с консервантом и стабилизатором для различных видов исследований. Однако не стоит совсем отказываться от исследований капиллярной крови. Взятие капиллярной крови имеет и свои положительные стороны — это относительная легкость взятия и небольшой объем крови для выполнения общего анализа крови, что очень важно для маленьких детей.

И еще пара советов от врача Корректнее проводить мониторинг динамики результатов из одного вида крови: или венозной, или капиллярной. Кроме этого, вы можете сдавать развернутый общий анализ крови вместо обычного. Разница в том, что в развернутом варианте определяется процентное соотношение разных типов лейкоцитов. Каждый вид лейкоцитов выполняет определенную функцию. Часто это бывает решающим фактором для лечащего врача при диагностическом поиске.