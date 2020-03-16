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Мнение: В связи с коронавирусом Путин изолируется в Кремле на 14 лет

16.03.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Публицист Юлия Латынина прокомментировала обнуление президентских сроков главы РФ Владимира Путина.

– Короче говоря, в связи с коронавирусом Путин изолируется в Кремле на следующие 14 лет, – заявила Латынина в эфире Эха Москвы. – Ну не может он покинуть пост из-за карантина.

Завтра Государственная дума поддержит идею обнулить годы от рождества Христова и вести отчет от рождества Владимира Владимировича. Срочно надо еще месяц октябрь переименовать в месяц владимир. А патриарх Кирилл, я думаю, срочно должен созвать Вселенский собор и внести поправку в символ веры о том. что Путин — четвертый член Троицы.

Есть много причин, по которым они это сделали сейчас. Судя по всему, самое главное, вы будете смеяться, что они реально хотели успеть до 9 мая, потому что для Владимира Владимировича очень важно, что 9 мая мировые лидеры приедут к нему праздновать парад Победы, которую, понятно, в связи с новыми историческими веяниями (нельзя же искажать историю) одержал лично Владимир Владимирович, видимо, в своей предыдущей реинкарнации.

И вы думаете, они чего уронили нефть? Они уронили нефть, чтобы Трамп приехал 9 мая на переговоры к Владимиру Владимировичу по поводу американской сланцевой нефти. Другое дело, что это всё параллельная реальность.

Но в этой параллельной реальности не только они живут. В этой параллельной реальности теперь живем и мы.


Напомним, что внести поправки в Конституцию Владимир Путин предложил 15 января. После этого процесс обрел черты спецоперации и стал проходить в рекордно быстрые сроки.

Если поначалу Путин утверждал, что изменения делаются не для продления его полномочий, но на прошлой неделе публично согласился с предложением об обнулении своих президентских сроков, что позволит ему вновь участвовать в президентских выборах.


На днях Путин уже подписал закон о поправках к Конституции. Общероссийское голосование по его одобрению намечено на 22 апреля. Представители властей заявляют, что провести его не помешает даже распространение коронавируса.
 
 
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Публицист Юлия Латынина прокомментировала обнуление президентских сроков главы РФ Владимира Путина.
 
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