|
БГУ принял решение о переносе лекций во избежание заражения студентов коронавирусом
16.03.2020 11:50 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: marketing.by
Как подчеркивается в сообщении пресс-службы университета, речь не идет о полном переходе на дистанционное обучение.
Занятия в БГУ не отменяются, но будут проходить в иной форме. Лекции переносятся на более поздний срок. Эта мера предпринята для того, чтобы избежать массового скопления людей.
Преподаватели и студенты будут заниматься в иных формах. Речь идет об управляемой самостоятельной работе студентов, консультациях, лабораторных работах и так далее.
Среди других мер – ограничение на посещение общежитий студентов, антисептическая обработка учебных учреждений в холлах и санузлах, увеличения количества влажных уборок в помещениях.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как подчеркивается в сообщении пресс-службы университета, речь не идет о полном переходе на дистанционное обучение.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)