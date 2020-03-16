БГУ принял решение о переносе лекций во избежание заражения студентов коронавирусом

Источник материала: Ежедневник

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Как подчеркивается в сообщении пресс-службы университета, речь не идет о полном переходе на дистанционное обучение.

Занятия в БГУ не отменяются, но будут проходить в иной форме. Лекции переносятся на более поздний срок. Эта мера предпринята для того, чтобы избежать массового скопления людей.

Преподаватели и студенты будут заниматься в иных формах. Речь идет об управляемой самостоятельной работе студентов, консультациях, лабораторных работах и так далее.

Среди других мер – ограничение на посещение общежитий студентов, антисептическая обработка учебных учреждений в холлах и санузлах, увеличения количества влажных уборок в помещениях.