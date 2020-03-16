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«Барыс» отказался от участия в плей-офф КХЛ

16.03.2020 11:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Официально объявлено, что «Барыс» отказался от дальнейшего участия в плей-офф КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского клуба.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— В связи с указом Президента Республики Казахстан о введении на территории страны чрезвычайного положения, «Барыс» не сможет провести серию матчей плей-офф КХЛ, — говорится в заявлении.

Отметим, что 17 марта казахстанская команда должна была сыграть в рамках полуфинала Восточной конференции против «Сибири».

В ближайшие часы руководство КХЛ должно решить, целесообразно ли продолжать турнир в подобных условиях.

Ранее стало известно об отказе в дальнейшем участии в плей-офф со стороны «Йокерита», соперником которого должен был стать СКА.

 
 
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В ближайшие часы руководство КХЛ должно решить, целесообразно ли продолжать турнир в подобных условиях.
 
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