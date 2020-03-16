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«Барыс» отказался от участия в плей-офф КХЛ
Источник материала: Tut.by
Официально объявлено, что «Барыс» отказался от дальнейшего участия в плей-офф КХЛ. Об этом
— В связи с указом Президента Республики Казахстан о введении на территории страны чрезвычайного положения, «Барыс» не сможет провести серию матчей плей-офф КХЛ, — говорится в заявлении.
Отметим, что 17 марта казахстанская команда должна была сыграть в рамках полуфинала Восточной конференции против «Сибири».
В ближайшие часы руководство КХЛ должно решить, целесообразно ли продолжать турнир в подобных условиях.
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В ближайшие часы руководство КХЛ должно решить, целесообразно ли продолжать турнир в подобных условиях.
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