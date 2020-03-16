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Осадки и до +14°С ожидаются в Беларуси 17 марта

16.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Осадки и до +14°С ожидаются в Беларуси 17 марта

Осадки и до 14 градусов тепла ожидаются в Беларуси 17 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем по юго-востоку в отдельных районах пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Местами слабый туман, ночью и утром слабый гололед. Ветер прогнозируется юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, ночью порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 градусов до плюс 4, днем — 4-10 градусов тепла, по юго-западу — 11-14 выше нуля.

 
 
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Осадки и до 14 градусов тепла ожидаются в Беларуси 17 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...
 
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