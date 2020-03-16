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Спасутся не все. Европа может отгородиться от океана двумя мегадамбами

16.03.2020 12:40 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Спасутся не все. Европа может отгородиться от океана двумя мегадамбами
shutterstock.com

Вы считаете, что «поворот сибирских рек», который обсуждался во времена СССР, был безумной идеей? Ознакомьтесь с проектом NEED, предложенным европейскими учёными, и фантазии советских инженеров покажутся вам творчеством кружка «Умелые ручки». 

Исследователи из Нидерландов и Германии представили проект грандиозного сооружения, которое должно будет защитить страны Старого Света от возможного затопления из-за глобальных изменений климата. Его реализация потребует не менее 500 млрд евро. Правда, спасутся не все. 

"АиФ" разбирался в вопросе. 

Какие страны затопит?

«Невозможно по-настоящему оценить масштабы угрозы, которую несёт повышение уровня океана, — пишут авторы в своей научной статье. — Тем не менее мы обсуждаем способ защитить от неё более 25 млн человек в Северной Европе. Этот проект станет наиболее жизнеспособным решением, если нам не удастся держать под контролем изменения климата и уровень моря, как предсказывают компьютерные модели, поднимется на несколько футов в течение нескольких следующих столетий».

Уровень Мирового океана растёт. В течение ХХ века он увеличился на 17 см. Что будет дальше, пока неясно, но есть несколько сценариев, и самый пессимистичный говорит о том, что к концу столетия уровень океана поднимется на 2 м. А через 300 лет — на 5 м. 

Одним из первых уйдёт под воду островное государство Тувалу, расположенное в Тихом океане. За ним последуют другие прибрежные страны, в том числе европейские: Нидерланды, Дания, Великобритания... Уже к концу ХХI века, согласно прогнозам, 600-700 млн человек покинут свои дома и двинутся вглубь континентов. Массовая миграция, голод и недостаток питьевой воды станут реальными мировыми проблемами, на фоне которых нынешняя эпидемия коронавируса — детская шалость. 

Спасутся не все. Европа может отгородиться от океана двумя мегадамбами
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Что предлагается сделать? 

Проект океанологов Шурда Гроскампа (Нидерланды) и Йоакима Кьельссона (Германия) носит название «Североевропейская ограждающая плотина» (Northern European Enclosure Dam). Сокращённо — NEED. 

По задумке учёных, необходимо построить две огромные дамбы. Одна соединит север Шотландии с Норвегией, другая — юго-запад Англии с западом Франции. В результате Северное и Балтийское моря, а также проливы Ла-Манш и Па-де-Кале окажутся отделены от Атлантического океана. Эти водоёмы превратятся в гигантское озеро, изолированное от Мирового океана, и тогда подъём его уровня не будет грозить затоплением жителям прибрежных стран и регионов Северной Европы. 

Все необходимые технологии, чтобы возвести такое сооружение, по мнению авторов, уже существуют. Учёные ссылаются на опыт тех же Нидерландов и Южной Кореи, которые построили у себя самые крупные на сегодня ограждающие плотины. 

«Максимальная глубина моря между Францией и Англией не превышает 100 м, — рассуждает Шурд Гроскамп. — А средняя глубина между Шотландией и Норвегией составляет 127 м. В настоящее время мы умеем строить стационарные платформы на глубинах, превышающих 500 м, так что проект не выглядит неосуществимым». 

Первая плотина должна будет протянуться на 475 км, вторая — на 160 км. Затраты на строительство оцениваются в 500 млрд евро, но, скорее всего, денег понадобится больше: на дамбах нужно будет установить множество насосов для откачивания речной воды, поступающей в рукотворное озеро-море. Ведь остановка европейских рек этим проектом не предусмотрена. 

«Поначалу проект NEED может показаться нереалистичным, — пишут авторы, — но наше предварительное исследование показывает, что потенциально он выгоден в финансовом отношении. Также он выгоден по сравнению с другими предлагаемыми решениями, такими, как миграция или инженерная защита прибрежных стран». 

При этом Гроскамп и Кьельссон подчёркивают: их проект — это не готовый к реализации план, а своего рода мысленный эксперимент, иллюстрация того, на какие меры придётся пойти человечеству, если проблему глобального изменения климата не решить в ближайшее время. 

Спасутся не все. Европа может отгородиться от океана двумя мегадамбами
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Чем это может грозить? 

Забота учёных о будущих поколениях европейцев весьма похвальна, но достаточно взглянуть на карту Старого Света, чтобы понять: в то время как жители Германии, Франции, Дании, Бельгии, Нидерландов и ряда других стран будут защищены от затопления прибрежных земель, гражданам Ирландии, Португалии, Испании, Италии и прочих стран Средиземноморья придётся спасать себя самим. Ведь территории их проживания окажутся вне зоны действия мегапроекта NEED. А значит, уже сейчас можно предсказать всплеск общественного недовольства и массовую миграцию с юга Европы на север.

Авторы проекта сами указывают на его недостатки, правда, не социального, а природного характера. Отгороженный от океана водоём лишится приливов и отливов, поэтому в него не будут поступать новые питательные вещества, необходимые рыбе и другим обитателям моря. Из-за постоянного притока речной воды его солёность будет понижаться, и в конце концов он превратится в пресноводное озеро. Это кардинально изменит экосистему региона и отразится на рыбодобывающей отрасли. 

Наконец, сооружение плотин повлияет на судоходство и морские перевозки: все самые оживлённые торговые порты Европы сейчас находятся в пределах планируемого ограждения. Как быть с ними? Учёные предполагают, что в плотинах можно сделать систему шлюзов. Или построить новые порты снаружи и оттуда доставлять товары поездами и внутренними судами. Но, очевидно, всё это значительно увеличит стоимость проекта. 

Тут уместно вспомнить другой футуристический инженерный проект, предложенный в ХХ веке. Нет, речь не о «повороте сибирских рек», долго обсуждавшемся в СССР и даже после его распада. Речь об идее, высказанной в 1920-е годы немецким архитектором Германом Зёргелем

Спасутся не все. Европа может отгородиться от океана двумя мегадамбами
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Задумав превратить Европу и Африку в один континент, он предложил перегородить дамбами Гибралтарский пролив и Дарданеллы. Установленные на них гидроэлектростанции давали бы дешёвую электроэнергию, уровень Средиземного моря понизился бы на 100 метров, освободив для заселения и освоения новые участки суши. Появились бы десятки миллионов рабочих мест. Европа объединилась бы в массовом порыве мирного строительства, позабыв о войнах. Правда, это была бы уже не Европа: Зёргель хотел назвать новый континент Атлантропой, а Средиземное море переименовать в Сахарское. 

На самом деле проект привёл бы к ужасным экологическим последствиям. На обнажившемся морском дне возникли бы солончаковые пустыни, в Европе воцарились бы засухи, а население страдало бы от солёных ветров, выедающих глаза. Хорошо, что Адольф Гитлер, чьей поддержки добивался Зёргель, проигнорировал его идеи. 

А вот что будет с «Североевропейской ограждающей плотиной», покажет время.

 
 
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Вы считаете, что «поворот сибирских рек», который обсуждался во времена СССР, был безумной идеей? Ознакомьтесь с проектом, предложенным европейскими учёными.
 
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