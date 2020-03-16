Сенатор от Пинщины Владимир Хроленко провёл личный приём граждан и прямую линию с жителями района

Источник материала: Полесская правда



Член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам Владимир Хроленко 11 марта провел личный прием граждан и прямую телефонную линию с жителями Пинского района.

Первую обратившуюся в этот день к парламентарию женщину волновал вопрос продолжения трудовой деятельности в одном из учреждений города. Для достижения пенсионного трудового стажа работнице не достает около года, а на днях у нее истекает контракт. Двое пинчан обратились по вопросам землепользования, сохранности имущества, деятельности государственных органов по регистрации недвижимого имущества и в правоохранительной сфере. Владимир Хроленко уточнил обстоятельства дел с участием должностных лиц компетентных служб города и района, разъяснил заявителям порядок действий. Ситуацию с продлением трудовых отношений с женщиной предпенсионного возраста член Совета Республики разрешил с выходом по месту работы, где он провел встречу с нанимателем.

Сельчане Пинщины, обратившиеся на прямую телефонную линию, заострили внимание на недостаточном количестве машиномест для посетителей Пинской центральной больницы, а также просили помочь благоустроить деформированное дорожное покрытие на участке автодороги Р8 Лунинец – Пинск. Владимир Хроленко пообещал подойти к решению этих проблем вместе с местными властями и соответствующими службами региона, в их адрес направлены официальные обращения сенатора.

Также к члену Совета Республики обратились представители юридического лица – общественного объединения «Поиск». Местные поисковики просили обратить внимание на утраченные воинские захоронения Первой мировой войны и помочь благоустроить их. В частности, в лесу у деревни Озаричи было установлено старое солдатское кладбище, где краеведы обнаружили пролежавшую более века в земле стелу венчавшего его монумента. Предположительно, здесь упокоено около 300 немецких и русских воинов, погибших в 1915-1918 годах.





Накануне по поручению Члена Совета Республики на место выезжали его помощник, представители местной власти, сельхозпредприятия и лесного хозяйства. Волонтерам помогли техникой и материалами, и они смогли поднять 4-метровый обелиск и закрепить его на законном месте. В качестве первоочередных мер по обозначению кладбища Владимир Хроленко предложил помочь оградить территорию. Также сенатор разъяснил поисковикам особенности процедуры по паспортизации объекта и попросил не откладывать с подготовкой и предоставлением в исполком архивных данных с перечнем погибших и картами захоронений на территории Пинщины.

Юрий Бушик,

помощник сенатора

