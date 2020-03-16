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«Коронавирус добился того, чего не смогла оппозиция за 25 лет, – закрыл границу с Россией»: только мемы об эпидемии
Источник материала: KYKY>
Сегодня утром мы проснулись не зря, а как минимум для того, чтобы узнать: Россия закрывает границу с Беларусью, а в нашей стране уже 36 эпизодов коронавируса (растем!). Вы знаете, что любая паника – это лучшая почва для мемов. Наша подборка этому доказательство:
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«Коронавирус добился того, чего не смогла оппозиция за 25 лет, – закрыл границу с Россией»: только мемы об эпидемии
Сегодня утром мы проснулись не зря, а как минимум для того, чтобы узнать: Россия закрывает границу с Беларусью, а в нашей стране уже 36 эпизодов коронавируса...
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