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«Коронавирус добился того, чего не смогла оппозиция за 25 лет, – закрыл границу с Россией»: только мемы об эпидемии

16.03.2020 13:57 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня утром мы проснулись не зря, а как минимум для того, чтобы узнать: Россия закрывает границу с Беларусью, а в нашей стране уже 36 эпизодов коронавируса (растем!). Вы знаете, что любая паника – это лучшая почва для мемов. Наша подборка этому доказательство:

 

 

 
 
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Сегодня утром мы проснулись не зря, а как минимум для того, чтобы узнать: Россия закрывает границу с Беларусью, а в нашей стране уже 36 эпизодов коронавируса...
 
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