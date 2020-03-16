«Коронавирус добился того, чего не смогла оппозиция за 25 лет, – закрыл границу с Россией»: только мемы об эпидемии

Источник материала: KYKY

Сегодня утром мы проснулись не зря, а как минимум для того, чтобы узнать: Россия закрывает границу с Беларусью, а в нашей стране уже 36 эпизодов коронавируса (растем!). Вы знаете, что любая паника – это лучшая почва для мемов. Наша подборка этому доказательство:

В атаку на вирус этот бестолковый. pic.twitter.com/s8wGe542NR — Wylsacöm (@wylsacom) March 15, 2020

похоже курс доллара основательно ревнует к тому, что коронавирусу уделяют сегодня больше внимания. — Медовый гомофобик (@mojo_fm) March 16, 2020

спасибо короновирусы за то, что у меня теперь есть достойное оправдание моей самоизоляции от общества. — yauhen fiadotau (@fiadotau) March 14, 2020

В инфекционной больнице на ул.Кропоткина установят урны для досрочного голосования — VZ (@ValioozZ) March 16, 2020

Ценные бумаги в эпоху коронавируса pic.twitter.com/hrhzbg5rMZ — Denis (@Logunovich) March 16, 2020

Минздрав заявил о 36 лабораторно подтвержденых случаях коронавируса в Беларуси pic.twitter.com/7YAQEC012L — Чай з варэннем (@belteanews) March 16, 2020

Опозиция: если долго ждать на берегу реки на границе с Россией, то можно увидеть как по ней поплывут крокодилы — Hennadi (@Gendolll) March 16, 2020

Принципы борьбы с вирусом по-белорусски.

1. Тебе не придется закрывать границы, если все соседи уже их закрыли

2. Тебе не придется запрещать массовые мероприятия, если они не были разрешены.

3. Тебе не придется скупать туалетную бумагу, если ты каждые выходные делал это в Польше — Ivan Radziankou (@Veterrr) March 16, 2020

Самый популярный комментарий сегодня будет таким: 'границу с БелАрусью!!!!' — Denis (@Logunovich) March 16, 2020