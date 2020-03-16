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Александр Лукашенко отреагировал на закрытие Россией границы с Беларусью и пояснил, почему не принимает подобных мер

16.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Александр Лукашенко отреагировал на закрытие Россией границы с Беларусью и пояснил, почему не принимает подобных мер

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел сегодня встречу с главой Администрации Президента Игорем Сергеенко и госсекретарем Совета безопасности Андреем Равковым, передает корреспондент БЕЛТА.

В центре внимания была ситуация с закрытием Россией своей границы с Беларусью из-за коронавируса. Александр Лукашенко заметил, что она не то чтобы вызывает очень сильное беспокойство, но требует внимания. «Тема стоит того, чтобы подумать, как нам действовать соответственно и адекватно, — сказал Президент. — Странно, что в российском правительстве никто не знает, что у Беларуси и России границы нет, она не делимитирована и не демаркирована. У нас нет границы, поэтому закрывать нечего. Наверное, они у себя уже установили эту границу. Это их дело».

В то же время глава государства обратил внимание на саму формулировку российской стороны: было заявлено не просто о введении контроля, а именно о закрытии границы. «Я из своего опыта хочу некоторым горячим головам в России посоветовать думать, прежде чем говорить. Дело в том, что закрыть, как и начать какую-то войну, всегда проще, чем потом из этой ситуации выходить. Потому что после закрытия придет период, когда надо будет открывать. А я знаю, как это — открывать: я помню, как с Борисом Николаевичем Ельциным и Виктором Степановичем Черномырдиным (царствие им небесное, они, наверное, не представляют, но видят оттуда, что мы творим)… Они знают, как открывать потом. Это все очень непросто. Но мне пришлось этот период в своей жизни пережить, и я лично не хотел бы, чтобы это повторилось. Но пришедшие во власть России люди, видимо, этого не понимают», — заметил Александр Лукашенко.

Россия объяснила закрытие границы борьбой с коронавирусом. Однако, обратил внимание Президент, с таким заболеванием территориально бороться невозможно — об этом говорят и вирусологи. «Если следовать российской логике, то ей границы надо позакрывать регионально: отделить Дальний Восток, Сибирь, по Уралу пройтись, Кавказ выделить, по северу европейской части России тоже границу где-то провести. Россия огромная, полмира. Зачем же отрезали Беларусь от России, не подумав о последствиях. Мне кажется, что там больше озабочены, как Москву каким-то забором огородить, и думают: не дай бог, правительство Российской Федерации заразится. Что будет? А не дай бог, с Мишустиным что-то случится… Наверное, больше всего об этом думают и начали издалека», — сказал глава государства. Он подчеркнул, что с вирусами надо бороться по существу: профессионально и точечно.

Александр Лукашенко также рассказал, что Россия предлагала направить в Беларусь 3 тыс. тестов на выявление коронавируса. «Мы просто растерялись: откуда такая доброта со стороны России. То ложку нефти не могли поделить, а тут пожалуйста», — отметил он. Оказалось, что в России заметили успешный опыт белорусских медиков на западном направлении и решили «проспонсировать».

«То есть признали, что мы это делаем правильно. Поэтому Российской Федерации надо было в этой ситуации не закрывать границу, а на нашей совместной границе Союзного государства под Брестом помочь нам — и материально, и людскими ресурсами (у нас школа одна, и вирусологи одни и те же). Мы бы приняли эту помощь и там бы это контролировали», — заявил Президент.

Сравнивая масштабы двух стран, глава государства заметил, что это Беларуси, возможно, стоило бы бояться, чтобы огромная Россия не «завирусила» ее. «Как вчера сказал премьер России, у них пожар: не все в СМИ давали. У них тяжелая ситуация. Так нам надо бояться этой ситуации, вы-то чего боитесь Беларуси? Притом при таком нашем контроле и отношении к этой проблеме. Давайте вместе это делать — нет, закрыли. Что ж, это их дело», — подытожил Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации главное, чтобы не пострадали люди и экономика. «А что думает правительство России в этой ситуации? Ведь за год 110 млн т груза переместилось транзитом. Они что через Украину договорились возить? Так Украина давно закрылась. Через Прибалтику? Она тоже закрылась. Как они будут вообще эти грузы перемещать? Может, нам подумать, а вдруг вирус в трубе с нефтью или с природным газом? 70 млн т нефти транспортируют по нефтепроводу «Дружба». Вот чем думали люди, когда принимали такие решения?» — задался вопросами Президент.

Также он выразил непонимание, а что будут делать белорусские и российские граждане, которые работают или учатся в другой стране. «Как можно принимать такие решения? Не посоветовавшись, поставить перед фактом. Это для меня непонятно. И самое интересное: если уж закрывать границу — это, наверное, не правительства дело. Это решение должен принимать Президент страны», — заметил Александр Лукашенко. Он рассказал, что пока не связывался с российским лидером, но телефонный разговор между президентами запланирован. «Может, они уже по новой Конституции живут? Кто его знает», — сыронизировал глава государства.

Александр Лукашенко призвал российскую сторону и жителей двух стран не создавать панику. «Не надо излишних движений, которые бы усложнили и так непростые на сегодняшний день отношения между двумя государствами», — сказал он.

Президент поинтересовался, что в этой ситуации предлагают предпринять в Беларуси. Он отметил, что если страна пойдет на ответные меры, то «до Кремля фуры будут стоять в очереди, а люди будут в бешенстве». «Нам надо, сделав выводы, четко определиться, как будем действовать дальше. Единственное, попрошу (я вчера и премьер-министру поручил): не должны пострадать люди. Нам не нужно закрывать ни от поляков, ни от россиян, ни от украинцев. Они хотят — пусть закрываются. Нам не надо этого делать, потому что это пустое. Закрываться все равно мы не сможем, это невозможно. Особенно там, где нет границы с Россией: там люди веками ходили и будут ходить, и если, не дай бог, уже какая-то чума, то мы ее территориально не победим. Надо действовать так, как мы действуем сейчас: малейшее подозрение — мы проверяем человека, надо на карантин — пожалуйста, давайте на карантин. Именно точечно, профессионально надо действовать, а не территориально: перекрыли, закрыли», — убежден белорусский лидер.

https://www.belta.by/

 
Теги: Брест
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко провел сегодня встречу с главой Администрации Президента Игорем Сергеенко и госсекретарем Совета безопасности Андреем...
 
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