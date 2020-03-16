Белорусская группа подписала контракт с Warner Music, при этом за них бились Sony и Universal

Источник материала: Tut.by

Белорусская группа Intelligency подписала контракт с мировым гигантом Warner Music Group, который входит в топ-3 звукозаписывающих компаний мира. В частности, белорусы будут сотрудничать с его дочерней компанией — Warner Music Russia. Об этом стало известно вечером 15 марта, информацию для AFISHA.TUT.BY подтвердил вокалист группы Всеволод Довбня.



Фото: public_intelligency_live

Совсем недавно песня August из последнего альбома группы попала в топ-30 мирового чарта Shazam. Вдобавок, трек оказался на первом месте в российском и украинском топах этого приложения. Оказалось, что это произошло совершенно случайно — по сути, из-за вирусного ролика на YouTube. Но это и привело к успешной сделке. Подробности рассказал вокалист группы:

— August мы опубликовали в июне 2019-го. Под конец года какой-то пользователь загрузил на YouTube забавное видео с танцем актера Бенедикта Камбербэтча на американском «Шоу Джимми Фэллона» — аналоге российского «Вечернего Урганта». Фоном играла наша песня. Этот ролик каким-то образом набрал огромное количество просмотров, и людей зацепила именно мелодия. Оттуда видео перекочевало в TikTok, и уже к концу февраля или началу марта люди массово начали постить его в этой соцсети.

Всеволод Довбня подчеркивает, что в топ приложения по поиску музыки Shazam они попали, поскольку песню использовали нелегально, не указав ее название. Так вышло, что в итоге это сыграло ребятам на руку:

— Люди начали массово искать песню. Сейчас у нее более 100 тысяч «шазамов», которые набрались за очень короткий период. Некоторые лейблы этим очень заинтересовались.

По словам вокалиста, первыми на связь с белорусами вышел Sony.

— В тот день, когда они уже должны были подписывать с нами договор, их предложение перебил Warner. Universal тоже пытался включиться в гонку, но… Все три лейбла бились за нас, но в итоге мы выбрали Warner. Фишка в том, что мы сами никуда ничего не выкладывали, и сами зарегистрировались в TikTok только пару-тройку дней назад. Массовое движение началось само по себе. Мы до сих пор немножко в шоке от происходящего, — признается Всеволод.

На вечер 15 марта у трека August более 920 тысяч прослушиваний в YouTube и более 1,2 миллиона в Soundcloud. «Это за неделю-полторы», — дополняет вокалист группы и объясняет, что для группы значит это подписание:

— Лейбл взял на дистрибуцию альбом. У них стоит задача придать максимальный вес нашему альбому и в частности клипу на песню August.

Intelligency — белорусская группа, исполняющая электронную музыку. Свой вышедший в декабре альбом Renovatio они сами охарактеризовали как «белоруский уличный техноблюз». Всего в коллективе четыре участника: Всеволод Довбня (вокал, гитара), Юрий Тарасевич (драм-машина, перкуссия, клавиши), Евгений Мурашко (гитара, бэк-вокал), Михаил Станевич (бас-гитара, клавиши).

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