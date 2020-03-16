Беларусбанк ввел изменение по взносам по кредитам в отделениях

Источник материала: Tut.by

Беларусбанк ввел новшество по оплате взносов по кредитам в отделениях банка. Теперь нужно обязательно сообщать номер кредитного договора. Об этом сообщается на сайте банка.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY

«При оплате плательщиком кредита в отделениях банка необходимо предоставлять сведения о номере кредитного договора и фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется) кредитополучателя», — отмечают в банке. Раньше достаточно было сообщить ФИО.

Внести очередной взнос по кредиту, не помня номера договора, сейчас можно в тех отделениях банка, в которых есть отделы кредитования. В таком случае специалисты смогут подсказать номер договора.