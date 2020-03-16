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«Отвлечься от мировых новостей». Российский онлайн-кинотеатр сделал всем бесплатный доступ
Источник материала: Tut.by
Российская онлайн-платформа PREMIER, которая транслирует популярные шоу известных развлекательных российских телеканалов, а также занимается созданием собственных фильмов, откроет бесплатный доступ к своему контенту. Соответствующее заявление компания
Компания заявила, что делает это для того, чтобы люди «отвлеклись от мировых новостей о коронавирусе». Весь контент PREMIER, созданный телеканалами, продюсерскими компаниями, студиями холдинга «Газпром-медиа», будет доступен абсолютно бесплатно всей русскоязычной аудитории по всему миру.
— Да-да, все наши уникальные проекты, продукты, созданные лучшими российскими продюсерами, режиссерами и актерами, — говорится в заявлении.
Помимо того что платформа транслирует продукты, созданные телеканалами «ТНТ», «ТВ-3», «Пятница!», «ТНТ4», «2×2» и «Супер», PREMIER снял много собственных сериалов, у которых на «Кинопоиске» вполне неплохие оценки. Например «Домашний арест» (8,0), «Звоните ДиКаприо!» (7,1), «Мертвое озеро» (6,5), «Обычная женщина» (7,6), «БиХэппи» (7,1), «Эпидемия» (7,1).
Как долго продлится эта «акция», в сообщении компании не сказано.
Для того чтобы получить бесплатный доступ, достаточно пройти регистрацию и обновить приложение PREMIER до самой последней версии в AppStore/Google Play, а также в Smart TV LG Store или Samsung в разделе Apps.
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Российская онлайн-платформа PREMIER, которая транслирует популярные шоу известных развлекательных российских телеканалов, а также занимается созданием собственных...
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