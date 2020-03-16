ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 16 марта рассмотрел кадровые вопросы

16.03.2020 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Горецкий вестник



Глава государства назначил:

Крупко Ивана Ивановича — Министром сельского хозяйства и продовольствия;

Субботина Александра Михайловича — помощником Президента Республики Беларусь — инспектором по Могилевской области;

Калинина Анатолия Николаевича — Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Молдова.

 

Президент также дал согласие на назначение:

Городецкого Дмитрия Николаевича — заместителем председателя Брестского облисполкома;

Левковича Сергея Викторовича — первым заместителем председателя Минского облисполкома;

Кручанова Александра Владимировича — заместителем председателя Минского облисполкома;

Трущенко Юрия Владимировича — заместителем председателя Минского горисполкома;

Полуяна Михаила Николаевича — председателем Барановичского райисполкома;

Баценко Михаила Леонидовича — председателем Малоритского райисполкома;

Унукович Галины Владимировны — председателем Бешенковичского райисполкома;

Коваленка Олега Анатольевича — председателем Докшицкого райисполкома;

Мороза Игоря Александровича — председателем Сенненского райисполкома;

Садовского Андрея Владимировича — председателем Дятловского райисполкома;

Версоцкого Александра Людвиговича — председателем Свислочского райисполкома;

Юргевича Владимира Иосифовича — председателем Минского райисполкома;

Ратомского Андрея Казимировича — председателем Смолевичского райисполкома;

Суходольского Александра Николаевича — председателем Бобруйского райисполкома;

Трушкина Александра Леонидовича — председателем Краснопольского райисполкома;

Куксенкова Михаила Николаевича — председателем Хотимского райисполкома;

Михеенко Александры Николаевны — председателем Чериковского райисполкома;

Шашка Дмитрия Тадеушевича — главой администрации Первомайского района Минска;

Хильмана Сергея Анатольевича — главой администрации Советского района Минска;

Страздина Дмитрия Игоревича — генеральным директором производственно-торгового республиканского унитарного предприятия «Белмедтехника»;

Богдан Елены Леонидовны — заместителем Министра здравоохранения;

Громады Валерия Ивановича — заместителем Министра культуры;

Годяцкого Владимира Владимировича — председателем Комитета государственного контроля Витебской области;

Мельникова Александра Кузьмича — членом Гомельского облисполкома;

Щековича Александра Владимировича — членом Минского горисполкома.


 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава государства назначил: Крупко Ивана Ивановича — Министром сельского хозяйства и продовольствия; Субботина Александра Михайловича — помощником Президента...
 
Новости дня
Новости разные
 
Рекордный кадровый понедельник. Президент сменил около 20 управленцев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
16.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика