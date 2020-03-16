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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 16 марта рассмотрел кадровые вопросы
16.03.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Глава государства назначил:
Крупко Ивана Ивановича — Министром сельского хозяйства и продовольствия;
Субботина Александра Михайловича — помощником Президента Республики Беларусь — инспектором по Могилевской области;
Калинина Анатолия Николаевича — Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Молдова.
Президент также дал согласие на назначение:
Городецкого Дмитрия Николаевича — заместителем председателя Брестского облисполкома;
Левковича Сергея Викторовича — первым заместителем председателя Минского облисполкома;
Кручанова Александра Владимировича — заместителем председателя Минского облисполкома;
Трущенко Юрия Владимировича — заместителем председателя Минского горисполкома;
Полуяна Михаила Николаевича — председателем Барановичского райисполкома;
Баценко Михаила Леонидовича — председателем Малоритского райисполкома;
Унукович Галины Владимировны — председателем Бешенковичского райисполкома;
Коваленка Олега Анатольевича — председателем Докшицкого райисполкома;
Мороза Игоря Александровича — председателем Сенненского райисполкома;
Садовского Андрея Владимировича — председателем Дятловского райисполкома;
Версоцкого Александра Людвиговича — председателем Свислочского райисполкома;
Юргевича Владимира Иосифовича — председателем Минского райисполкома;
Ратомского Андрея Казимировича — председателем Смолевичского райисполкома;
Суходольского Александра Николаевича — председателем Бобруйского райисполкома;
Трушкина Александра Леонидовича — председателем Краснопольского райисполкома;
Куксенкова Михаила Николаевича — председателем Хотимского райисполкома;
Михеенко Александры Николаевны — председателем Чериковского райисполкома;
Шашка Дмитрия Тадеушевича — главой администрации Первомайского района Минска;
Хильмана Сергея Анатольевича — главой администрации Советского района Минска;
Страздина Дмитрия Игоревича — генеральным директором производственно-торгового республиканского унитарного предприятия «Белмедтехника»;
Богдан Елены Леонидовны — заместителем Министра здравоохранения;
Громады Валерия Ивановича — заместителем Министра культуры;
Годяцкого Владимира Владимировича — председателем Комитета государственного контроля Витебской области;
Мельникова Александра Кузьмича — членом Гомельского облисполкома;
Щековича Александра Владимировича — членом Минского горисполкома.
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Глава государства назначил: Крупко Ивана Ивановича — Министром сельского хозяйства и продовольствия; Субботина Александра Михайловича — помощником Президента...
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