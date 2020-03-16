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Рекордный кадровый понедельник. Президент сменил около 20 управленцев

16.03.2020 14:50 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: president.gov.by

16 марта президент рассмотрел кадровые вопросы. На встречу с Лукашенко было приглашено два десятка руководителей местных органов власти. Как отметил президент, такого большого количества назначений не припомнит.

Иван Крупко назначен министром сельского хозяйства и продовольствия. Александра Субботина - помощником президента  - инспектором по Могилевской области, Анатолий Калинин – послом в Молдове.

Президент также дал согласие на назначение Дмитрия Городецкого заместителем председателя Брестского облисполкома, Сергея Левковича - - первым заместителем председателя Минского облисполкома, Александра Кручанова - заместителем председателя Минского облисполкома, Юрия Трущенко - - заместителем председателя Минского горисполкома, Михаила Полуяна - председателем Барановичского райисполкома, Михаила Баценко - председателем Малоритского райисполкома, Галины Унукович - председателем Бешенковичского райисполкома; Олега Коваленка - председателем Докшицкого райисполкома, Игоря Мороза - председателем Сенненского райисполкома, Андрея Садовского - председателем Дятловского райисполкома, Александра Версоцкого - председателем Свислочского райисполкома, Владимира Юргевича - председателем Минского райисполкома, Андрея Ратомского - председателем Смолевичского райисполкома, Александра Суходольского Александра - председателем Бобруйского райисполкома, Александра Трушкина - председателем Краснопольского райисполкома, Михаила Куксенкова - - председателем Хотимского райисполкома, Алексакндры Михеенко - председателем Чериковского райисполкома.

Также поменяются главы администраций в Минске: первомайский район возглавит Дмитрий Шашок, Советский -  Сергей Хильман.

Производственным-торговом республиканским унитарным предприятиее "Белмедтехника" будет руководить Дмитрий Страздин.

Елена Богдан назначена замминистра здравоохранения, Валерий Громада – замминистра культуры.

Владимир Горяцкий назначен председателем Комитета государственного контроля Витебской области.

В своем напутствии новым назначенцам президент напомнил, что нынешний год экзаменационный для всех органов власти, в том числе и на местах: «Мы сдаем экзамен. Не только я (я в первую очередь), но вы тоже. Без вас никакого экзамена никто не сдаст и мне будет очень сложно".

 
Теги: Минск
 
 
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16 марта президент рассмотрел кадровые вопросы. На встречу с Лукашенко было приглашено два десятка руководителей местных органов власти. Как отметил президент,...
 
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