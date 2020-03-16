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«Хюгге» в минской квартире. Архитекторы показали дизайнерский ремонт в скандинавском стиле

16.03.2020 16:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минимализм и лофт-стиль в интерьере сегодня в тренде. Но далеко не всем он нравится и подходит. Дизайнеры студии ZROBYM architects предложили владельцам этой большой светлой квартиры то, что датчане называют «хюгге» — домашний уют, комфорт, гармония и функциональность. Архитекторы проекта Марианна Дроздова и Алексей Кораблев в видеообзор интерьера квартиры рассказали и показали, какие задумки были реализованы.

Квартира находится в минской новостройке. Ее площадь — 81 м². Архитектурная студия занималась проектированием дизайна интерьера с самого начала и вела авторский надзор за реализацией.

— Интерьер квартиры начинали с нуля — с планировки, — рассказывает Марианна. — Нами было предложено много вариантов, остановились на самом функциональном. Интерьер решено было делать в скандинавском стиле.

Общая зона квартиры включает гостиную, кухню, столовую и прихожую. Это не типичный вариант — кухня-столовая находится в центре этого пространства. Зона гостиной находится возле окна, она уютная, светлая и комфортная.



Алексей Кораблев обращает внимание, как распланировано пространство прихожей.

— Мы здесь отказались от шкафов и открытых вешалок в пользу гардероба, — говорит он. — Это очень удобно, внутри много места для одежды всех сезонов. Прихожая выделена перегородкой из живых растений. Поэтому там много света и пространства гармонируют между собой.



Отдельного внимания заслуживает гостевая комната. От кухни и гостиной ее отделяет высокие стеклянные распашные двери. Когда дверь открыта — это одно общее пространство. Когда приезжают гости, то в комнате можно уединиться — благодаря рифленому стеклу не видно, что происходит внутри комнаты.




Лоджия выходит на западную сторону, и с нее можно любоваться шикарными закатами. Ее сделали теплым помещением — там электрический пол и диван.


В интерьере много оригинальных вещей, материалов. Каждый элемент интерьера имеет свою особенность. К примеру, деревянные панно за счет естественности природных материалов, мягкости тонов и бархатистости отшлифованной деревянной поверхности создают естественный уют. Декор, плетение перегородки, текстиль — все эти элементы придают интерьеру свой особый характер.


Основной цвет в интерьере мягко-зеленый и кое-где горчичный как дополнительный. Фоновый цвет — белый.


В интерьере к минимуму сведено использование плитки — ее можно встретить в ванной комнате и в кухонной зоне. На полах в остальной квартире лежит паркет.


Можно отметить, что интерьер очень понравился владельцам квартиры — оказалось, что скандинавское хюгге прекрасно вписалось в их представление о домашнем уюте.

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