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«Для фур нет запрета, но мы стоим». Из-за карантина дальнобои не могут въехать в Казахстан

16.03.2020 16:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На границе между Россией и Казахстаном собралась очередь из фур — дальнобойщики не могут въехать в страну из-за ситуации с коронавирусом. Ограничение не касается грузового транспорта, но авто все равно стоят. Об этом AUTO.TUT.BY сообщил белорусский водитель Сергей.


Фото: Валентин Михальцов, TUT.BY

— Приехал на границу груженый тракторами, но в страну впускают только дальнобойщиков из Казахстана. Что делать — не знаю. Со мной тут еще много коллег — фуры с российскими, белорусскими, европейскими номерами. Стоим и ждем чего-то, — рассказал водитель Сергей.

Сейчас машины стоят в заснеженной степи, за кабиной — минусовая температура. Сколько всего грузовиков ожидают проезда, водитель сказать затрудняется — «может 150, а может 200 — хвост тянется далеко». Сергей отметил: едой все они запаслись — знали, куда ехали, а вот «по естественным делам» сходить — проблема, погода не та, туалета в степи, конечно, нет.

Работодатель белоруса о проблеме знает и пытается решить ее вместе с БАМАП. Выяснилось, что в связи с пандемией в Казахстане ввели чрезвычайное положение на период с 8.00 16 марта до 7.00 15 апреля текущего года. Одно из временных запретов — ограничить въезд и выезд в/из Казахстана всех видов транспорта, за исключением диптранспорта и делегаций МИД.

Правда, через некоторое время БАМАП сообщил: ограничение не распространяются на грузовые перевозки. Кстати, на сайте в специальном разделе постоянно обновляется информация для грузоперевозчиков о том, какие ограничения действуют на границах в разных странах.

— Пока никаких изменений нет: транспорт стоит и его не по-прежнему пускают. На границе говорят, что ждут распоряжения властей на этот счет. В еще большей ловушке находятся наши машины, которые едут из Узбекистана и Туркменистана: если их не пропустят, то они будут там находиться до окончания карантина, — пояснили на фирме.

Напомним, в прошлую пятницу из-за ограничений по коронавирусу белорусских дальнобойщиков не пускали в Венгрию. Через несколько часов после публикации водители сообщили: «Нас пустили в Венгрию. Выдали наклейки на стекло, схему движения транзитом через страну. Есть схема стоянок и заправок для нас. И вперед».

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На границе между Россией и Казахстаном собралась очередь из фур - дальнобойщики не могут въехать в страну из-за ситуации с коронавирусом. Ограничение не касается...
 
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