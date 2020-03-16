 С  НАУКОЙ   РУКА  ОБ  РУКУ

В июне нынешнего года свой столетний юбилей отметит одно из старейших сельхозпредприятий нашей страны— смолевичское РУП «Шипяны-АСК» Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по земледелию. Образованное на базе имения известного в 19-ом веке белорусского художника Валентия Ваньковича и его семьи хозяйство прошло длительный, порой противоречивый путь становления и развития, испытало взлеты и падения, достижения и досадные промахи, различную специализацию. Со временем, благодаря впечатляющим результатам в растениеводстве и животноводстве, заняло не только доминирующее положение в округе, но и вошло в число ведущих на Минщине. Сейчас у него новый статус, связанный с земледельческой наукой.





Рассказывает директор РУП «Шипяны-АСК» Вадим Костеневич:

— Мы отдаем себе отчет, что хозяйство является подразделением Научно-практического центра, где выведенные кропотливым трудом селекционеров новые перспективные сорта зерновых, масличных, кормовых культур должны получать у нас своеобразную путевку на поля страны. От нас требуется, чтобы все технологические приемы, разработанные учеными применительно к возделыванию предлагаемых новинок, скажем, пшеницы, тритикале, ячменя, клевера, люцерны, соблюдались в максимальной точности, еще раз проходили испытание в типичных для большинства хозяйств условиях. Только так можно дать объективную оценку перспективным сортам, успешно продвигать их на широкое поле, обеспечивая регулярную сортосмену и сортообновление. Не зря народная мудрость гласит: меняй сорта чаще – будет хлеб слаще.

Во многом благодаря сортовому составу нашего зернового клина, хозяйство даже в неблагоприятные по погодным условиям годы имело неплохие результаты. В относительно лучшие, когда возглавлял его Виталий Козлов, а растениеводческую отрасль Геннадий Шершень, получали среднюю урожайность до 70 центнеров на круг. Отдельные культуры «отличались» еще более весомыми намолотами: пшеница—82, тритикале –79, ячмень – 72, кукуруза – 117 центнеров зерна с гектара. Валовой сбор достигал почти 15 тысяч тонн зерна. В последующем этот показатель чуть уменьшился, но резкого спада не произошло. Хватало и хватает на обеспечение животноводства достаточным набором концентратов, на выполнение госзаказа и на производство высококачественных семян для заказчиков со всей страны.

В силу специализации хозяйства, как подразделения Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию, подробнее остановлюсь на решении главной задачи — производстве элиты.

Естественно, мы выращиваем сорта зерновых, зернобобовых, крупяных культур, а также рапса, однолетних и многолетних трав, созданных исключительно отечественными селекционерами в жодинских лабораториях. Хлебопашцы по достоинству оценили конкурентоспособные с иностранными аналогами высокопродуктивные сорта: озимых пшениц Элегия, Авгусина, Ода, Мроя, Амелия, озимой ржи Пралеска, Полновесная, Зарница, тритикале Антось, Динамо, Благо,Импульс, яровых пшениц Росстань, Василиса, Монета, Сударыня, Ладья, ячменей Бровар, Мустанг, Рейдер, Добры, Гонар, Фэст, овсов Мирт, Фристайл, Лидия, Запавет, люпина Першацвет, Ян, Добрыня, гороха полевого Армеец, озимого рапса Оникс, Витовт, Зенит, Капитал, Империал, ярового Топаз, гречихи Анастасия. Они адаптированы к нашим природно-климатическим условиям, даже при минимальном соблюдении технологии возделывания способны с лихвой компенсировать вложенные средства, приносить весомую прибыль. Что мы доказываем собственным опытом.

Сельскохозяйственная наука утверждает, что сорт является одним из наиболее дешевых и доступных способов увеличения производства всех культур. Запоздание сортосмены и сортообновления приводят к потере более центнера зерна на гектаре. Мы призваны в определенной степени способствовать стратегическому направлению современного семеноводства – быстро и наиболее полно реализовывать селекционные достижения, вносить свой вклад в укрепление продовольственной безопасности страны, быть на острие аграрного прогресса. НПЦ по земледелию поставляет нам оригинальные семена. Следующий этап — получение суперэлиты, элиты для дальнейшего продвижения на поля хозяйств.

Подсчитано: сельхозорганизациям республики для планового сортообновления требуется ежегодно около 6 тысяч тонн суперэлитных семян. Мы производим их почти полторы тысячи тонн. А всего, с учетом класса чуть пониже, 8 тысяч тонн.

На такое количество рассчитан первый в стране полнофункциональный семенной завод на основе инновационных технологий. Высится он на окраине центральной усадьбы — агрогородка Алесино и является своеобразным продолжением недалеко стоящих старых амбаров. Можно сказать, наглядная иллюстрация перемен в отрасли, выводящих ее на современный уровень развития.

Сюда зерно поступает от комбайнов. После взвешивания проходит первичную очистку, затем сушку, промежуточное хранение. Подготовка семенного материала начинается с сортировки, чтобы не попало травмированное, со скрытыми повреждениями и отклонениями, затем идет протравливание, инкрустация. Готовая продукция затаривается в кули, складируется. Отсюда ее прямой путь в сеялки.

Мощность комплекса 15 тысяч тонн с выходом, как я уже сказал, до 8 тысяч тонн классных семян – элиты и суперэлиты. Он может служить образцом для других элитопроизводящих хозяйств.

Это современное предприятие с полным правом можно поставить в заслугу Федору Ивановичу Привалову, вложившему много сил, умения и знаний в становление хозяйства, развитие его от рядового, ничем не примечательного совхоза, затем колхоза до одного из ведущих на Минщине. Возглавив Научно-практический центр по земледелию, он предложил начинавшее сдавать позиции хозяйство сделать своеобразным полигоном для апробации новых сортов и технологий в растениеводстве. Последовала помощь в укреплении материально-технической базы в соответствии с новыми задачами. Ведь, как говорил известный философ, сколько не перестраивай сарай, сарай из него и получится. Нужны были новые, соответствующие требованиям времени и роли лидера, решения. Они воплотились в современных машинах и механизмах, передовых технологиях.

В ряду их первенство, безусловно, принадлежит семенному заводу. Он стал прямым воплощением предложений и выводов Ф. И. Привалова, сформулированных в диссертации на соискание степени доктора сельскохозяйственных наук «Научные основы повышения продуктивности зерновых культур в системе интенсивных технологий».

Новостройка по многим параметрам была уникальной – первой и пока единственной в республике. Следовало до последнего винтика соблюсти проект. Необоснованные отступления от него грозили финансовыми издержками, затяжками срока ввода в эксплуатацию. Федор Иванович, доверяя компетентности строителей и монтажников, все же придирчиво оценивал их работу. Те могли только удивляться его знаниям тонкостей производимых работ.

Однажды с характерной для него улыбкой Федор Иванович, подробно объясняя принцип действия многочисленных агрегатов и механизмов, настройки их на заданный режим, скромно заметил: «Кое-что из этого процесса пришлось обмозговать и изложить в докторской диссертации. Посмотрим, насколько практика – критерий истинности – подтвердит теоретические расчеты». И продолжал: «Как раньше очищали зерно на популярных в свое время гэдээровских машинах «Петкус»? Щуплое шло в фураж, покрупнее – на семена, примеси – в отброс. Нынче мало этого. Крупное еще не значит, что оно хорошее с различных точек зрения, качественное. Внешне вроде, как говорится, смотрится, а внутри может быть рыхлым, с погибшим зародышем. Для сева оно абсолютно не пригодно, просто не взойдет. Потери. Вот тут и вводится параметр «удельный вес». Электроника откалибрует зерно по длине, толщине. Лаборатория проверит семена на всхожесть. Отвечают стандарту – дает «добро» на продолжение процесса: обработку биопрепаратами, регуляторами роста, микроэлементами. Такие семена можно смело засыпать в сеялку.

Экономику хозяйства во многом определяет и животноводческая отрасль, которую мне приходилось возглавлять. Она всегда полем сильна. С учетом нашей специфики ученые Центра помогли в разработке оптимальной структуры посевных площадей. Расширен клин многолетних трав. Особое место в нем отведено клеверу луговому, люцерне, бобово-злаковым. Урожайность их составляет не менее 400 центнеров зеленой массы с гектара.

Тем самым у нас создана надежная кормовая база животноводства.

В короткие сроки невдалеке от семенного завода у нас возведен один из лучших в стране молочно-товарных комплексов с круглогодичным содержанием тысячи коров. Продуктивность стада на нем близка к девяти тысячам килограммов молока в среднем от каждой особи.

Рентабельность производства молока в целом по хозяйству составляет свыше 46 процентов. Поставляем на переработку почти все сортом «экстра». Это приносит дополнительную прибыль. Выручка от реализации молока в 2019 году составила более 8 миллионов рублей.

А вот производство говядины предстоит выводить на новый уровень, чтобы преодолеть убыточность ее. Думаю, эффективность животноводства, которое подкрепляется передовым полеводством, будет неуклонно возрастать. Особенно с учетом человеческого фактора.

У нас сформирован крепкий, трудоспособный коллектив, ему по плечу самые сложные задачи. Говорю это не ради красного словца. Текущий год для меня лично тоже юбилейный. Конечно, не столетний. Десять лет назад мне предложили перейти в «Шипяны» главным зоотехником из «Заречья», где я после окончания зоофака Белорусской государственной сельскохозяйственной академии работал начальником свинокомплекса. Не буду скрывать, предложение было заманчивым, но и налагало большую ответственность. Ведь «приваловское хозяйство», как по старой памяти называли его, следовало поднимать на новую ступень развития. Для этого тогда новый руководитель Виталий Козлов и формировал команду единомышленников.

Мы всегда ощущали доброжелательную поддержку Федора Ивановича. Помогал и словом, и делом. И мы старались оправдать доверие, вносить посильную лепту в модернизацию предприятия. Наверное, кое-что и получилось. Недаром Виталия Козлова выдвинули на должность председателя Червенского райисполкома, а мне пришлось занять его директорское кресло.

Дел, забот, ответственности, естественно, прибавилось. Важно не допустить разбалансированности коллектива, поддерживать созидательный рабочий настрой на каждом участке. В этом со мной солидарны главные специалисты – агроном Евгений Пучко, зоотехник Александр Букетов, инженер Виктор Протосовицкий, экономист Андрей Пономаренко, ветврач Сергей Ровкач, бухгалтер Людмила Скарадуля, заведующий мастерскими Андрей Молчанов, начальник молочно-товарного комплекса Мария Смык, инженер-строитель Денис Молчанов. Они обеспечивают на должном уровне вверенные им участки, авторитетны, служат примером добросовестного выполнения возложенных на них обязанностей.

Гордостью коллектива по праву являются механизаторы Иван Гончаров, братья Андрей и Сергей (сын его Александр пошел по стопам отца) Миничи, Андрей Лаврецкий, Геннадий Иванов, водитель Руслан Тумар, животноводы Наталья Будай, Татьяна Лаврецкая, Фаина и Сергей Вороненки, заведующая столовой Оксана Судиловская…

Примечательно, что у нас немало выпускников Верхменской школы, с которой у хозяйства давнишние и плодотворные связи – традиция, заложенная еще Приваловым.

Федор Иванович часто наведывается, звонит не только по долгу службы, интересуется, как «чувствует» себя то, или иное поле после дождя или солнцепека. В свое время агрономом он досконально изучил «нрав» каждого даже самого отдаленного участка пашни или луга. Для нас же – пример ответственности к порученному делу.

Подсказка, добрый совет генерального директора не в ущерб самостоятельности мне, по воле судьбы ставшему продолжателем его начинаний, просто неоценимы. Часто, принимая решения, мысленно сверяешь их: «А как бы в данной ситуации поступил Привалов?» Отрадно, что к такому сопоставлению действий прибегают и наши специалисты, и рядовые работники, которым выпало трудиться рядом с ним. Когда обсуждали в коллективе необходимость строительства современной молочно-товарной фермы, первый вопрос был: «Федор Иванович в курсе, он поддержит нас? Ведь дело не простое».

Федор Иванович не только поддержал, он был инициатором, первым, кто увидел: дальнейшее развитие хозяйства подразумевает кардинальное обновление основных фондов на самом современном уровне. А высокомеханизированный, компьютезированный молочно-товарный комплекс – один из таких объектов.

Обоснование перед банком по выдаче кредита на новостройку, выбор наиболее оптимального проекта, подрядчика, поэтапное возведение составляющих этого во многих отношениях уникального комплекса тоже не обошлось без участия Привалова. Для нас же был и наглядный урок взаимодействия с различными инстанциями, умения находить общий язык во имя главного – достижения поставленной цели.

Молочный комплекс был сдан в эксплуатацию в отведенные сроки, затем и вышел на проектную мощность. Сегодня мы получаем здесь в сутки не менее 25 кг молока от каждой из тысячи коров. Кроме того, комплекс наряду с другими ключевыми подразделениями играет важную роль в повышении плодородия нивы, урожайной устойчивости гектара, а значит, и укрепления экономики хозяйства.

РУП «Шипяны –АСК» вступает в новое столетие. Невольно задаешься вопросом: каким оно будет? Дать исчерпывающий ответ невозможно. Ибо зависит от множества факторов, которые не в силах знать никто. Но мы, как и наши предшественники в далекие двадцатые, тридцатые, послевоенные годы, с оптимизмом смотрим в будущее. На их долю выпали трудные времена становления, тяжкие испытания, война, разруха и горечь потерь, они отстояли нашу героическую и прекрасную землю для созидания и расцвета, для счастливой жизни будущих поколений. Мы свято помним об этом, равняемся на ратные и трудовые подвиги наших земляков.

Николай ШЛОМА.