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Минлесхоз предлагает внедрять систему электронного учета древесины поэтапно до конца 2021 года
16.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Сейчас проект указа проходит согласование.
— В 2017 году Президент поручил Минлесхозу разработать систему и до января 2021 года в случае ее экономической эффективности внедрить на территории страны, — напомнила суть вопроса Докучаева. — С января на базе Узденского лесхоза тестируется опытный образец. Видим, что он действующий, и в четвертом квартале можем его ввести в промышленную эксплуатацию. До конца марта к работе с опытным образцом подключатся еще два лесхоза — Гродненский и Дрогичинский. Рассчитываем, что уже с апреля в процесс вольются еще три — Толочинский, Буда-Кошелевский опытный и Осиповичский опытные лесхозы. На их базе будет отработана система. В случае замечаний с их стороны и со стороны заинтересованных будем оперативно устранять недочеты.К слову, о заинтересованных. Только в лесхозах трудится 37 тысяч человек, а с учетом представителей бизнеса, которые так или иначе задействованы с лесом —это и перевозчики, и переработчики, число работников превысит 100 тысяч человек. Их всех надо обучить, отмечает главный лесничий Узденского лесхоза Александр Соловей. Он уверен: ЕГАИС — система нужная и перспективная. Как-никак, экономится время работников, уменьшается простой транспорта, повышается прозрачность всех операций с древесиной.
Как успеть всем обучиться — один из вопросов, который сегодня задают игроки рынка. Второй касается материальных затрат.
— Мы интересуемся мнением общественности и видим, что не все коллеги готовы перейти одномоментно на работу в новых условиях. Исходя из этого, мы разработали проект указа , где предусмотрено поэтапное внедрение системы электронного учета древесины. Считаем, это позволит всем участникам экономически рационально подойти к процессу, при этом не напугать людей, — отметила Анастасия Докучаева.
Сейчас проект указа проходит согласование. Если его поддержат в нынешнем виде, то система заработает по всей стране до конца 2021 года.
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Сейчас проект указа проходит согласование. Минлесхоз предлагает внедрять единую государственную автоматизированную систему электронного учета древесины и...
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