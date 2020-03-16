Минлесхоз предлагает внедрять систему электронного учета древесины поэтапно до конца 2021 года

Источник материала: Вороновская газета

Сейчас проект указа проходит согласование.

предлагает внедрять единую государственную автоматизированную систему электронного учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС) поэтапно до конца 2021 года. Об этом рассказала пресс-секретарь ведомства Анастасия Докучаева.

— напомнила суть вопроса Докучаева. —К слову, о заинтересованных. Только в лесхозах трудится 37 тысяч человек, а с учетом представителей бизнеса, которые так или иначе задействованы с лесом —это и перевозчики, и переработчики, число работников превысит 100 тысяч человек. Их всех надо обучить, отмечает главный лесничий Узденского лесхоза Александр Соловей. Он уверен: ЕГАИС — система нужная и перспективная. Как-никак, экономится время работников, уменьшается простой транспорта, повышается прозрачность всех операций с древесиной.

Как успеть всем обучиться — один из вопросов, который сегодня задают игроки рынка. Второй касается материальных затрат.

— Мы интересуемся мнением общественности и видим, что не все коллеги готовы перейти одномоментно на работу в новых условиях. Исходя из этого, мы разработали проект указа , где предусмотрено поэтапное внедрение системы электронного учета древесины. Считаем, это позволит всем участникам экономически рационально подойти к процессу, при этом не напугать людей, — отметила Анастасия Докучаева.

Сейчас проект указа проходит согласование. Если его поддержат в нынешнем виде, то система заработает по всей стране до конца 2021 года.