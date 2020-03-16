ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минлесхоз предлагает внедрять систему электронного учета древесины поэтапно до конца 2021 года

16.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Минлесхоз предлагает внедрять систему электронного учета древесины поэтапно до конца 2021 года

Сейчас проект указа проходит согласование.

Минлесхоз предлагает внедрять единую государственную автоматизированную систему электронного учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС) поэтапно до конца 2021 года. Об этом рассказала пресс-секретарь ведомства Анастасия Докучаева.
— В 2017 году Президент поручил Минлесхозу разработать систему и до января 2021 года в случае ее экономической эффективности внедрить на территории страны, — напомнила суть вопроса Докучаева. — С января на базе Узденского лесхоза тестируется опытный образец. Видим, что он действующий, и в четвертом квартале можем его ввести в промышленную эксплуатацию. До конца марта к работе с опытным образцом подключатся еще два лесхоза — Гродненский и Дрогичинский. Рассчитываем, что уже с апреля в процесс вольются еще три — Толочинский, Буда-Кошелевский опытный и Осиповичский опытные лесхозы. На их базе будет отработана система. В случае замечаний с их стороны и со стороны заинтересованных будем оперативно устранять недочеты.К слову, о заинтересованных. Только в лесхозах трудится 37 тысяч человек, а с учетом представителей бизнеса, которые так или иначе задействованы с лесом —это и перевозчики, и переработчики, число работников превысит 100 тысяч человек. Их всех надо обучить, отмечает главный лесничий Узденского лесхоза Александр Соловей. Он уверен: ЕГАИС — система нужная и перспективная. Как-никак, экономится время работников, уменьшается простой транспорта, повышается прозрачность всех операций с древесиной.

Как успеть всем обучиться — один из вопросов, который сегодня задают игроки рынка. Второй касается материальных затрат.

— Мы интересуемся мнением общественности и видим, что не все коллеги готовы перейти одномоментно на работу в новых условиях. Исходя из этого, мы разработали проект указа , где предусмотрено поэтапное внедрение системы электронного учета древесины. Считаем, это позволит всем участникам экономически рационально подойти к процессу, при этом не напугать людей, — отметила Анастасия Докучаева.

Сейчас проект указа проходит согласование. Если его поддержат в нынешнем виде, то система заработает по всей стране до конца 2021 года.

www.sb.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас проект указа проходит согласование. Минлесхоз предлагает внедрять единую государственную автоматизированную систему электронного учета древесины и...
 
Новости дня
Новости разные
 
В США первый доброволец получит экспериментальную вакцину против коронавируса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
16.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика