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На границе с Польшей работают только 4 пункта пропуска, но не для всех
16.03.2020 16:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С 00.00 15 марта по польскому времени на 10 дней (с возможностью продления срока) приостановлен пропуск иностранных граждан, следующих в Польшу.
Запрет на въезд в Польшу не распространяется на следующие категории лиц:
- граждане Республики Польша;
- иностранцы, являющиеся супругами или детьми граждан Республики
- иностранцы, имеющие карту поляка;
- главы дипломатических представительств и сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, лица, имеющие дипломатический статус, а также члены их семей;
- иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание на территории Республики Польша;
- иностранцы, имеющие право на работу на территории Республики
- иностранцы, которые управляют транспортным средством, используемым для перевозки товаров.
Указанные лица могут пересекать границу в пунктах пропуска «Тересполь» (с белорусской стороны «Брест автодорожный»), «Кукурыки» («Козловичи»), «Кузница Белостокская» («Брузги»), «Бобровники» («Берестовица»).
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