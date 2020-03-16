На границе с Польшей работают только 4 пункта пропуска, но не для всех

Источник материала: Виртуальный Брест

С 00.00 15 марта по польскому времени на 10 дней (с возможностью продления срока) приостановлен пропуск иностранных граждан, следующих в Польшу.





Запрет на въезд в Польшу не распространяется на следующие категории лиц:

- граждане Республики Польша;

- иностранцы, являющиеся супругами или детьми граждан Республики Польша или находящиеся под опекой граждан Республики Польша;

- иностранцы, имеющие карту поляка;





- главы дипломатических представительств и сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, лица, имеющие дипломатический статус, а также члены их семей;

- иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание на территории Республики Польша;

- иностранцы, имеющие право на работу на территории Республики Польша , то есть иностранцы, имеющие право работы на тех же условиях, что и польские граждане, имеющие разрешение на работу, разрешение на сезонную работу, декларацию о получении работы иностранцу на территории Республики Польша;

- иностранцы, которые управляют транспортным средством, используемым для перевозки товаров.

Указанные лица могут пересекать границу в пунктах пропуска «Тересполь» (с белорусской стороны «Брест автодорожный»), «Кукурыки» («Козловичи»), «Кузница Белостокская» («Брузги»), «Бобровники» («Берестовица»).