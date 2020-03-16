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Фотофакт: на «Сахарном» начинается строительство новой «Радуги»
16.03.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
На улице Солигорская в микрорайоне «Сахарный» начинается строительство нового магазина солигорской сети «Радуга». Сегодня рабочие установили на площадке строительную бытовку и сооружают временно ограждение по периметру.
Как рассказали SG в ООО «Торговый дом «Радуга-свет», закончить строительство планируется к ноябрю, а открытие магазина планируют приурочить к празднованию Нового года-2021.
Помимо основного продовольственного магазина в новом ТЦ «Радуга» откроется ресторан «Гудзон» с детской развлекательной зоной, также будут площади под аренду. Ожидается, что открытие принесёт городу до 80 новых рабочих мест.
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На улице Солигорская в микрорайоне «Сахарный» начинается строительство нового магазина солигорской сети «Радуга». Сегодня рабочие установили на площадке...
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