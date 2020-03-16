Почему из-за коронавируса запасаются туалетной бумагой

Источник материала: Виртуальный Брест

В США и Канаде из-за коронавируса сначала скупали маски и санитайзеры, теперь туалетную бумагу — в таких количествах, что некоторые магазины вынуждены были ограничить число упаковок в одни руки. Похожая ситуация — в Великобритании и в Австралии (одна из газет в шутку добавила восемь дополнительных страниц к выпуску — мало ли, вдруг у кого-то совсем не осталось бумаги?). С помощью психологов CNN попыталось разобраться, зачем людям понадобились запасы туалетной бумаги. В конце концов, от коронавируса она не защитит.





Фото: Reuters

Причина 1. Люди бросаются в крайности, когда слышат противоречивые сообщения

Стивен Тейлор — клинический психолог и автор книги «Психология пандемий», в которой с исторической точки зрения рассматривает, как люди ведут себя во времена пандемий.

В случае с коронавирусом было много излишней паники. Болезнь пугает людей тем, что она новая и многое о ней еще неизвестно. И когда люди слышат противоречивую информацию о рисках и серьезности ситуации, многие из них склонны бросаться в крайности. «Когда говорят: приближается что-то опасное, но все, что вам нужно, это вымыть руки, — действия не кажутся соразмерными угрозе. Людям кажется: особая опасность требует особых мер предосторожности», — поясняет он.

Причина 2. Иногда это реакция на отсутствие четких указаний

Несколько стран ввели массовые карантины — и другие на всякий случай готовятся к такой ситуации. «Если люди не видели официальных обещаний властей, что о них позаботятся, им остается только догадываться, понадобится им дополнительная туалетная бумага или нет», — считает Барух Фишхофф, психолог в Университете Карнеги-Меллона.

Причина 3. Те, кто запасается из-за паники, заставляют паниковать других

В СМИ и соцсетях люди видят фотографии пустых магазинных полок и тележек, заваленной едой, и предполагают: если кто-то запасается впрок, значит, есть повод.

«Будучи социальными существами, мы обращаемся друг к другу за подсказками о том, что безопасно и что опасно, — говорит Тейлор. — И когда вы видите, как кто-то нагружает тележку в магазине, такое поведение может оказаться заразительным».

Фотографии пустых полок с туалетной бумагой заставляют людей поверить, что они должны поспешить и взять себе рулон, пока это еще возможно. Так то, что началось как воспринимаемый дефицит, становится фактическим дефицитом.

Причина 4. Людям свойственно перестраховываться

Фрэнк Фарли, профессор Университета Темпл, говорит, что в корне желания сделать запас туалетной бумаги может лежать и некоторая практичность. В США центры по профилактике заболеваний советуют определенным группам населения на две недели оставаться дома и избегать мест скоплений людей — и к этому следует подготовиться. «Люди запасаются предметами первой необходимости — и, конечно, это касается туалетной бумаги. В конце концов, если в квартире она закончится, чем же мы ее заменим?»

В случае с туалетной бумагой люди понимают: это предмет полезный, без срока годности, на который деньги они потратят рано или поздно. Другое дело, что мало кто способен рассчитать запас на две недели — людям свойственно перестраховываться и, опять-таки, бросаться в крайности.

Причина 5. Это позволяет ощутить контроль над ситуацией

Тейлор говорит: те, кто запасается туалетной бумагой, чаще всего не работники здравоохранения, заболевшие или даже обычные люди, у которых дома подошел к концу средств гигиены, а те, кто ощущает волну упреждающего беспокойства. «Люди начинают волноваться до возникновения реальной проблемы. И не думают о более широкой картине: например о том, каковы последствия того, что все решили запастись туалетной бумагой».

И любая подготовка, пусть даже такая простая, как покупка туалетной бумаги, возвращает этим людям ощущение контроля над ситуацией.