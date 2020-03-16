Что значит для тебя Победа. Учащиеся ГСПЛ посетили место массового уничтожения евреев в Стоневичах

Источник материала: Ивьевский край

В рамках проекта «Что значит для тебя Победа» учащиеся лицея 53 группы трактористов с куратором Н. Хильман посетили урочище Стоневичи - место массового уничтожения еврейского населения на территории Ивьевского района в годы войны.









Первая акция фашистов по уничтожению ивьевских евреев была проведена 2 августа 1941 года. Немцы с помощью полицаев собрали евреев в возрасте 20-60 лет, всего 220 человек, которых вывезли в направлении деревни Стоневичы в 2 км от Ивья и расстреляли. Остальных евреев согнали в гетто, в которое до мая 1942 года переселили около 3000 человек - все еврейское население Ивьевского района.

12 мая 1942 большая часть еврейского населения Ивьевского гетто была уничтожена в урочище возле д. Стоневичы. Для организации и выполнения этого массового убийства в Ивье из Лиды был прислан отряд гестапо. Узников гетто под предлогом проверки паспортного режима собрали на базарной площади. Перед ними выступил немецкий офицер, который сообщил, что все будут наказаны за некий "хищение оружия".

После этого евреев стали выводить группами на улицу возле костела, где их разделяли на две группы. Трудоспособных евреев отделили, а остальных, избивая, немцы и полицейские погнали в лес под Стоневичы, где их ждали вырытые могилы. Убивали узников группами по 10-15 человек, а детей бросали в яму живыми. Могилы засыпали хлорной известью и землей. Всего в этот день было убито 2304 человека.

В 1957 году на братских могилах узников гетто была установлена стела. А в 1987 году был создан мемориальный комплекс, состоящий из двух могил и стены плачу. На стене выбиты слова поэта Арона Вергелиса: "В ожидании чуда леса, упираясь во взгляд, камни заплаканные стоят".

Ежегодно, 12 мая, здесь проходит митинг-реквием в память жертв фашизма. Сюда приезжают граждане Израиля, США и других стран, чтобы почтить память погибших во время Великой Отечественной войны.