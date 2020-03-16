Как проверить свое окружение на доверие методом агентов ФБР

Источник материала: Ежедневник

фото: pulse19.ru

Можете ли вы доверять человеку, с которым собираетесь заключить сделку? Как к вам относится ваш босс? Действительно ли ваша команда разделяет ваше видение?

Было бы неплохо знать ответы на эти вопросы, верно?

В новой книге Sizing People Up: a Veteran FBI Agent’s User Manual for Behavior Prediction (руководство о том, как разбираться в людях и предсказывать их поведение; еще не переведена на русский язык) Робин Дрик, бывший руководитель программы поведенческого анализа контрразведки ФБР, рассказывает о своих способах «читать людей» между строк, улавливать физические и словесные сигналы, которые могут раскрыть истинные мысли и намерения человека.

Дрик надеется, что его книга «даст возможность работать в самых напряженных и сложных ситуациях, создавая свое будущее с полной уверенностью в завтрашнем дне». Он выделяет девять признаков того, что окружающие верят не только в вас, но и в ваш успех, который поможет и им добиться своих целей.

1. С удовольствием работают в вашем темпе и стиле

Есть люди, которые не позволяют другим вмешиваться в их методы работы. Они не склонны полагаться на кого-либо, просто потому что у всех свой стиль и способы достижения цели. А есть те, кто готов с удовольствием выворачиваться наизнанку, чтобы приспособиться к потребностям близких партнеров, потому что они верят и доверяют им.

2. Говорят вашими словами и терминами

Ваше окружение не пытается привлечь внимание к себе, они делают вас центром внимания, потому что ваши слова, приоритеты, интересы и мысли о процветании является естественным продолжение их самих. Ответить им таким же уважением и приверженностью – мудрый шаг с вашей стороны.

3. Ищут способы улучшить дружеские и профессиональные отношения с вами

Они всегда продолжают искать общие интересы и вовлекать во многие свои важные дела, даже если вы не можете справиться с этой работой на их высоком уровне. Они будут искать способы применить ваши навыки в деле. Они готовы ближе подпускать вас к себе, стирая границы между профессиональной и личной жизнью: позволяют узнать о себе больше, если вы просто коллеги, и наоборот, будут делиться рабочими темами, если вы только друзья.

Когда доверяешь и веришь в человека, незаметно появляется желание узнать его ближе – не только как коллегу или потому, что он может вам помочь, а потому что вы увидели в нем личность, которая вам импонирует. Довольно распространенное явление – когда люди выходят за рамки профессиональной среды и начинают выстраивать дружеские отношения, а это уже двухуровневые связи, которые создают две отдельные, усиливающие друг друга формы приверженности.

4. Присоединяются к вашим сложным проектам, даже если этого не хотят

Есть сложный проект, который кажется безнадежным и не решаемым на первый взгляд. Именно такой поручают вам, но вы не останетесь один – к проекту присоединятся ваши верные товарищи из личного уважения к вам. Вместе вы примете вызов и погрузитесь в работу.

Менее драматичный, но все же значимый способ показать, что человек заинтересован в вашем успехе – безвозмездная и сверхурочная работа, особенно если этот человек может внести уникальный вклад в дело, сделать то, что другие не могут. Наши действия говорят громче слов, поэтому Робин Дрик добровольно работает пилотом в организации медицинской авиации. Это трудозатратно, но это самый действенный вклад, который он может сделать со своей стороны.

5. Просят других оказать услуги в ваших интересах

Бенджамин Франклин обнаружил интересный эффект. Когда кто-то оказывает вам услугу или делает одолжение, вы начинаете больше нравиться этому человеку, потому что он уже вложил в вас свои ресурсы – время или деньги. После этого он не может вас недолюбливать, потому что будет испытывать дискомфорт от когнитивного диссонанса, что ресурсы потрачены зря. Осознать этот эффект Франклину помогла книга, которую он позаимствовал у врага. Когда он ее возвращал, то с удивлением обнаружил, что враг больше не испытывает к нему былой неприязни.

Любезности, благосклонности и одолжения, которые хранятся в персональном банке «услуга за услугу», люди готовы отдать в вашу пользу, потому что они заинтересованны в вас как в самих себе. Это, в свою очередь, открывает для вас новые возможности быть радушно принятым новыми знакомыми, особенно, когда вы встречаете тех, кто оказал вам услугу по просьбе вашего товарища.

6. Помогают по своей инициативе

Дрик называет это «тест на инициативу». Если кто-то помогает вам по собственной инициативе, это говорит о том, что он гораздо сильнее заинтересован вас, чем тот, кто просто откликается на ваши призывы о помощи.

7. Поддерживают ваш позитивный имидж во всем

Люди, которые постоянно вкладывают свои силы в создание вашего позитивного бренда, – на вес золота. Они понимают, что стоИт за вашими достижениями и готовы прикрывать вас, поддерживать вашу легенду и защищать ваше имя, возможно, даже рискуя своей репутацией. Это могут позволить себе эмоционально зрелые и устойчивые личности. Берегите таких людей. Будьте щедры с ними во всем, тогда взаимное доверие между вами будет расти и укрепляться.

8. Волнуются за ваши достижения, как за свои

Да, они делают это, потому что считают себя причастными к вашим успехам и претендуют на то, чтобы разделить их. Наверняка вы бы предпочли, чтобы человек открыто демонстрировал намерения и заинтересованность извлечь выгоду из ваших достижений. В таком желании нет ничего постыдного, тем более, если человек был рядом с вами, верил и поддерживал на пути к цели. Он заслужил право получить дивиденды и открыто об этом заявить.

Не только перспектива получить выгоду заставляет волноваться людей. Нам свойственно быть щедрыми на эмоции с теми, кому доверяем и в кого верим. Было бы странно, если бы ваш союзник вел себя сдержанно и равнодушно в случае победы, и было бы еще подозрительней, если бы вместо радости он испытывал обиду, ревность или зависть.

9. Рассказывают вещи, о которых никому раньше не говорили

Люди настолько доверяют вашим взглядам и советам, что готовы максимально раскрыться, потому что уверены, что получат беспристрастную оценку. Поздравляем, это высшая степень доверия!

Окружающие доверяют вам, потому что вы не пытаетесь журить или осуждать их действия и поступки. Ваш подход создает благоприятную атмосферу и позволяет честности и открытости расцветать в людях.

Когда кто-то открывает вам свое сердце, вы начинаете видеть себя в лучшем свете, потому что они выбрали именно вас, чтобы довериться, а значит, вы ведете себя достойно. Вера в вас со стороны других людей придает уверенности и успокаивает внутреннего критика, который часто оказывается вашим злейшим врагом.

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