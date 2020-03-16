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«Всё замечательно». Белоруска рассказала, как на удалёнку перешли в Италии

16.03.2020 17:22 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Всё замечательно». Белоруска рассказала, как на удалёнку перешли в Италии
Фото из архива героини. / facebook.com
«Всё замечательно». Белоруска рассказала, как на удалёнку перешли в Италии
Мария. Фото из архива героини.

Мария переехала в Италию в 1999 году, когда вышла замуж за итальянца. Сейчас она живет в небольшом городе Кумиана вместе с мужем и сыном. Местность находится в 214 км от города Кодоньо в регионе Ломбардия – эпицентра вспышки коронавируса. Мария работает в коммерческом отделе итальянской компании, производящей фильтры. Муж работает в крупном банке.

Жизнь онлайн

– Удобно ли работать из дома?

– Я работаю удаленно с 12 марта. Всё замечательно. Подключаюсь к домашнему Интернету и связываюсь с сервером, установленным в моей компании. Выполняю те же функции, что в офисе. С клиентами общаюсь через WhatsApp и электронную почту, для связи с коллегами и поставщиками использую функцию «видеоконференция» в Microsoft Team.

– Изменился ли график работы?

– До карантина я работала целый день в понедельник, а в другие будни – полдня. Сейчас я могу выстраивать график так, как хочу, но стараюсь соблюдать прежний. Да и мои коллеги привыкли, что я выполняю задания с утра, поэтому шлют мне сообщения в это время. Мы поддерживаем виртуальную связь и остаемся в курсе событий.

«Всё замечательно». Белоруска рассказала, как на удалёнку перешли в Италии
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– А как учится сын?

– С прошлой недели он перешел на онлайн-обучение. Его школа использует платформу Google Meet, через которую ученикам и преподавателям удобно общаться. Онлайн-уроки проходят по тому же расписанию. Только физкультурой сын занимается тогда, когда хочет – по видеоурокам. Мои упражнения тоже перешли в режим онлайн. Подключается мой тренер, и я занимаюсь дома.

– Пришлось ли отменить какие-либо планы из-за коронавируса?

– Мы с семьей не успели запланировать поездки, поэтому и отменять ничего не пришлось.

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Только сорвались планы в моей компании: и у коллег, и у поставщиков. Мы отменили бронь в гостиницах, но деньги нам не вернули.

– Часто выходите на улицу?

– Да, позволяет географическое положение. Рядом лес, простор. Сидеть дома целый день сложно. Но любой выход на улицу должен быть мотивирован – иначе штраф в размере 206 евро. Хотя в нашем городе с этим не так строго.

Красная зона

- Какие меры против коронавируса принимаются в Италии?

– Сейчас в больницах не хватает мест, и скоро, возможно, для пациентов будут оборудовать спортивные и концертные залы. Врачи работают много, особенно в эпицентре. Выходят на работу и врачи-пенсионеры. Все магазины розничной торговли, кроме супермаркетов и аптек, закрыли до 25 марта. Прекратили работать все бары, пабы и рестораны.

О коронавирусе выпустили много брошюр, а по телевидению говорят о важности мытья рук и дезинфекции. Рекомендуют находиться на расстоянии метра от людей, когда идешь по улице. А тем, кто обнаружил у себя симптомы заболевания, нужно изолироваться и вызвать по телефону бригаду помощи.

«Всё замечательно». Белоруска рассказала, как на удалёнку перешли в Италии
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«Всё замечательно». Белоруска рассказала, как на удалёнку перешли в Италии
Очередь в супермаркет. Фото из архива героини.

– Люди носят медицинские маски?

– В магазинах и аптеках многие ходят без них. Но продавцы всё же в масках, а в аптеке теперь стоят стёкла в окошках обслуживания. Также в заведениях появились яркие полоски на полу, чтобы люди держались друг от друга на расстоянии. Очереди за продуктами могут длиться до улицы, так как толпиться в здании нельзя.

– Стало ли государство больше заботиться о людях пожилого возраста? Ведь у них больше шансов подхватить коронавирус.

– Для людей старше 65 лет появилась новая услуга: бесплатная доставка продуктов на дом. Можно заказать еду и лекарства онлайн, и волонтеры всёдоставят.

– Есть ли паника среди людей?

– Я живу в маленьком городе, и здесь итальянцы не паникуют. Только 8 марта, когда президент сказал, что ситуация усложняется, люди побежали в магазины за продуктами. А так всё спокойно. Уже и флэшмоб запустили в формате вечеринок на балконах. Каждый веселится на своём балконе, но в то же время все собраны вместе.

 
 
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С 10 марта вся территория Италии находится на карантине из-за коронавируса. Граждане стали переходить на работу из дома. «АиФ» побеседовал с белоруской, проживающей...
 
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