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17 марта ГАИ проведёт комплекс профилактических мероприятий «Тот отличный пешеход, кто по правилам идёт»
16.03.2020 — Разное | Патриот (Ушачи)
Источник материала: Патриот (Ушачи)
17 марта ГАИ проведёт комплекс профилактических мероприятий «Тот отличный пешеход, кто по правилам идёт»
Правоохранители рекомендуют пешим участникам дорожного движения переходить дорогу с максимальной осторожностью. Помнить, что крайне опасно выходить на дорогу из-за стоящего или движущегося транспорта.
Следует также учитывать, что на скользкой дороге значительно увеличивается тормозной путь автомобиля, а потому начинать переход дороги стоит только после полной остановки автомобиля, водитель которого уступает вам дорогу.
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17 марта ГАИ проведёт комплекс профилактических мероприятий «Тот отличный пешеход, кто по правилам идёт»
17 марта ГАИ проведёт комплекс профилактических мероприятий «Тот отличный пешеход, кто по правилам идёт» Правоохранители рекомендуют пешим участникам...
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