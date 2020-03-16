Источник материала: Патриот (Ушачи)

17 марта ГАИ проведёт комплекс профилактических мероприятий «Тот отличный пешеход, кто по правилам идёт»

Правоохранители рекомендуют пешим участникам дорожного движения переходить дорогу с максимальной осторожностью. Помнить, что крайне опасно выходить на дорогу из-за стоящего или движущегося транспорта.

Головные уборы и капюшоны значительно снижают возможность полного обзора дороги, поэтому, прежде чем выходить на проезжую часть, следует с особым вниманием оценить дорожную обстановку и убедиться в безопасности перехода.

Следует также учитывать, что на скользкой дороге значительно увеличивается тормозной путь автомобиля, а потому начинать переход дороги стоит только после полной остановки автомобиля, водитель которого уступает вам дорогу.

Во время гололеда пешеходам необходимо быть предельно внимательными как при переходе проезжей части дороги, так и при движении по тротуарам в непосредственной близости с проезжей частью.

Эффективных способов обеспечения личной безопасности пешеходов в условиях плохой видимости является оборудование верхней одежды деталями из световозвращающих материалов.