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17 марта ГАИ проведёт комплекс профилактических мероприятий «Тот отличный пешеход, кто по правилам идёт»

16.03.2020 — Разное | Патриот (Ушачи)  
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Источник материала: Патриот (Ушачи)

17 марта ГАИ проведёт комплекс профилактических мероприятий «Тот отличный пешеход, кто по правилам идёт»17 марта ГАИ проведёт комплекс профилактических мероприятий «Тот отличный пешеход, кто по правилам идёт»

Правоохранители рекомендуют пешим участникам дорожного движения переходить дорогу с максимальной осторожностью. Помнить, что крайне опасно выходить на дорогу из-за стоящего или движущегося транспорта.
Головные уборы и капюшоны значительно снижают возможность полного обзора дороги, поэтому, прежде чем выходить на проезжую часть, следует с особым вниманием оценить дорожную обстановку и убедиться в безопасности перехода.

Следует также учитывать, что на скользкой дороге значительно увеличивается тормозной путь автомобиля, а потому начинать переход дороги стоит только после полной остановки автомобиля, водитель которого уступает вам дорогу.
Во время гололеда пешеходам необходимо быть предельно внимательными как при переходе проезжей части дороги, так и при движении по тротуарам в непосредственной близости с проезжей частью.
Эффективных способов обеспечения личной безопасности пешеходов в условиях плохой видимости является оборудование верхней одежды деталями из световозвращающих материалов.

 
 
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17 марта ГАИ проведёт комплекс профилактических мероприятий «Тот отличный пешеход, кто по правилам идёт» Правоохранители рекомендуют пешим участникам...
 
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