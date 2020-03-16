«С малышом регулярно шокировали местных жителей». Мама нашла необычный способ тренировок в декрете

Источник материала: Tut.by

GO.TUT.BY объявил конкурс «Мама в форме» : для тех, кто после рождения ребенка занялся спортом, а в результате приобрел не только отличную фигуру, но и любимое хобби. 30-летняя Евгения Дадонова из Витебска, мама двоих сыновей (2 и 4 года), написала о том, как придумала бегать с коляской в декрете и стала участницей команды «Детская Активная Реабилитация».



Фото: из личного архива героини

— Мои отношения с бегом начались четыре года назад после рождения первого ребенка. Это было не столько желание иметь хорошую фигуру, сколько попытка отвлечься от декретной рутины и домашних дел.

Первая пробежка с непривычки была очень тяжелой физически, но морально — прилив сил и позитива (позже с удивлением узнала, что бег используют при лечении депрессий и разного рода зависимостей). Так как сына оставить было не с кем, пришла идея попробовать бежать с коляской. Очень повезло, что возле дома — коттеджный поселок со множеством асфальтированных дорожек и минимальным движением. Так мы с малышом стали регулярно шокировать местных жителей. К слову, они к нам быстро привыкли, поздравляли с праздниками и в случае нашего отсутствия интересовались, где мы были.

Бежать с коляской оказалось не сложно. Тренировка приходилась обычно на дневной сон. Делали два дела сразу и экономили кучу времени: пока сын спал, я накручивала километры. Использовали обычную коляску-трансформер (главное, чтобы были большие колеса, хорошая амортизация и ровная поверхность).



Фото: из личного архива героини

Больше всего в беге с коляской мне нравилась наша с малышом свобода. Зависели мы, пожалуй, только от погоды. В 100 метрах от дома наш «спортзал под открытым небом», а самое главное, что няни не нужны.

Поначалу просто увлекала идея пробовать разные дистанции. Радовалась как ребенок, когда удавалось впервые преодолеть 5, 10, 15 км, увеличить темп и поставить очередную галочку «я могу» в своем списке.

Позже в соцсетях нашла команду «ДАР» (Детская Активная Реабилитация), участники которой, к моему огромному удивлению, бегали так же, как и я: с колясками, а в них были детки с особенностями развития. Я пришла на тренировку и осталась. Поразили участники команды, порой со сложными судьбами и жизненными обстоятельствами, которые не унывают, не сдаются, не жалуются, а живут и занимаются бегом. Понравился профессиональный подход к бегу тренера Дениса Денисюка, который горел идеей триатлона с особенными детьми и своим запалом заряжал всех вокруг (в 2018 году участники команды «ДАР» преодолели дистанцию триатлона и стали первыми в СНГ, кто сделал это с особенными детьми).



Фото: из личного архива героини

Именно команда заставила задуматься о любительском спорте и тренировках на результат. Ярких впечатлений было много, но больше всего запомнились первые 21,2 км на Минском полумарафоне-2016, которые бежали с особенными детьми. Для меня бесценными были эмоции родителей на финише: они встречали нас со слезами на глазах.

Этот опыт заставил меня взглянуть на своего сына иначе: не как на человека, который ограничивает мою свободу и требует много внимания, а как на напарника, которого везде можно взять с собой. Так что всей семьей, на велосипедах с велокреслом, мы рискнули отправиться на велопробег по Европе. Все прошло отлично! Поездки в велокресле ребенок переносил лучше, чем душный автобус. Если нужно было быть мобильными, использовали слинг и эргорюкзак.



Фото: из личного архива героини

Вместе с сыном готовились к первому марафону, голубой мечте любого бегуна-любителя. Оказалось, что пробежать 42 км не так уж и сложно: во многом все границы у нас в голове, главное чего-то сильно хотеть и прилагать усилия. Это был любительский марафон «Налибоки 2017». Забег запомнился палящим солнцем и постоянной жаждой: вплоть до того, что пила воду из речки. Все казалось так безнадежно плохо, что когда организаторы отдали распечатку с результатом (второе место абсолютном зачете), я начала их убеждать, что они явно ошиблись. Но вся боль забывается, и к вечеру этого же дня мне захотелось снова вернуться и пробежать эти жаркие 42,2 км.



Фото: из личного архива героини

Но вернулась я спустя два года — к этому моменту у нас появился младший сын. Год занял период восстановления физической формы: здесь на помощь пришел мой старый и проверенный способ — бег с малышом в коляске. Еженедельного объема бега в 40−50 км оказалось достаточно, чтобы за три месяца сменить 50 размер одежды на 44-й.

В общем, качеством физической формы и фигуры довольна больше, чем в юности! И бег стал образом жизни. Интересно пробовать разные дистанции и направления, общаться с увлеченными людьми, видеть прогресс в результате — и понимать, что терпение и труд решают многое.