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Антисептики вместо духов начали производить во Франции

16.03.2020 18:00 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: esquire.ru

Компания LVMH, владеющая Louis Vuitton, Dior, Givenchy, Guerlain и многими другими модными и косметическими брендами, перенаправит часть мощностей своих парфюмерных фабрик на производство антисептика для рук.

Об этом решении объявил владелец концерна Бернар Арно. Как несложно догадаться, принято оно в связи с эпидемией коронавируса в мире, пишет Эсквайр.

Спиртовой антисептический гель начнут производить с понедельника, 16 марта. Его будут бесплатно распространять во французских больницах и других организациях, связанных с системой здравоохранения. В планах LVMH — произвести 12 тонн геля.

О том, будет ли часть антисептиков реализована в коммерческих сетях, не сообщается.

Компания приняла такое решение в том числе на фоне дефицита антисептиков: гели для рук сейчас закончились в подавляющем большинстве аптек Парижа.

Сейчас во Франции наблюдается резкий рост смертности из-за Covid-19 и новых случаев заражения вирусом: за прошедшие сутки там умерли 36 человек, более тысячи заболели.

 
 
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Компания LVMH, владеющая Louis Vuitton, Dior, Givenchy, Guerlain и многими другими модными и косметическими брендами, перенаправит часть мощностей своих парфюмерных фабрик на...
 
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