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Россия предложила тесты на выявление коронавируса. Президент Беларуси: «Ложку нефти не могли поделить, а тут – пожалуйста»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 16 марта провёл встречу с главой Администрации Президента Игорем Сергеенко и госсекретарём Совета безопасности Андреем Равковым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент также рассказал, что Россия накануне предлагала направить в нашу страну три тысячи тестов на выявление коронавируса.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
То есть признали, что мы это делаем правильно. Поэтому Российской Федерации надо было в этой ситуации не закрывать границу с нами, а там на западной границе, под Брестом, нашей границе Союзного государства, помочь нам – и материально, и людскими ресурсами (у нас школа одна, и вирусологи одни и те же). Мы бы приняли эту помощь и там бы это контролировали при таком нашем контроле и отношении к проблеме. Давайте вместе это делать – нет, закрыли. Что ж, это их дело.
Нам надо сегодня определиться, что нам делать в этой ситуации, чтобы не пострадали ни люди, ни экономика. Я думаю: а что думает правительство России в этой ситуации? Ведь за год 110 млн тонн груза переместилось транзитом. Они что через Украину договорились возить? Так Украина давно закрылась. Через Прибалтику? Она тоже закрылась. Как они будут вообще эти грузы перемещать?
70 млн тонн нефти транспортируют по нефтепроводу «Дружба» и по газопроводам. Вот чем думали люди, когда принимали такие решения?
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Россия предложила тесты на выявление коронавируса. Президент Беларуси: «Ложку нефти не могли поделить, а тут – пожалуйста»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 16 марта провёл встречу с главой Администрации Президента Игорем Сергеенко и госсекретарём Совета безопасности Андреем...
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