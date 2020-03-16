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МАРТ проведет расследование в отношении сети жестких дискаунтеров "Светофор"

16.03.2020 18:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси проведет расследование в отношении сети "Светофор" и намерено определить требования в целом ко всем жестким дискаунтерам. Об этом сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович на встрече в МАРТ с представителями торговой сети "Светофор", передает корреспондент БЕЛТА.

МАРТ проведет расследование в отношении сети жестких дискаунтеров "Светофор"

Поводом для встречи стало письмо Ассоциации розничных сетей в МАРТ, в котором говорится в том числе о жестких дискаунтерах. Участники ассоциации считают, что не все игроки рынка добросовестны и законопослушны. Например, некоторые магазины низких цен не соблюдают ассортиментный перечень, продают преимущественно товары импортного происхождения, причем низкого качества.

Как пояснил Владимир Колтович, число торговых объектов, которые работают в формате жесткого дискаунтера, только за 2019 год увеличилось на 96 единиц. Это магазины "Светофор", "Доброцен", "Хит экспресс" и "Хит стандарт", FixPrice, "Остров чистоты и вкуса", "Грошык".

"Появление жестких дискаунтеров вызывает дискуссию на рынке. МАРТ мониторит эти объекты в установленном порядке, здесь нет специальных списков, где мониторим, а где нет. Мы смотрим как жесткие дискаунтеры, так и торговые сети. Ни одни, ни другие не выполняют требования по ассортиментным перечням", - отметил министр.

Как показал мониторинг жестких дискаунтеров "Светофор", несоблюдение в этой сети ассортиментных перечней по большинству товарных позиций значительно.

Ранее сеть "Светофор" обращалась в МАРТ с предложением изменить ассортиментные перечни с учетом формата работы жестких дискаунтеров и применения паллетной выкладки. Тем не менее тогда в МАРТ посчитали, что это является поводом для изменения подходов.

Сейчас, чтобы разобраться в вопросе работы жестких дискаунтеров, МАРТ принял решение о проведении расследования в отношении ООО "МосПродуктСервис", ООО "ЛенПродуктСервис", ООО "ВитебскПродуктСервис" и ООО "ГомельПродуктСервис", чтобы установить факт наличия или отсутствия нарушения антимонопольного законодательства. МАРТ намерен запросить информацию не только у сети "Светофор", но и у всех субъектов, которые работают в формате жестких дискаунтеров.

При этом Владимир Колтович подчеркнул, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли не выступает против работы жестких дискаунтеров. "Сегодня жесткие дискаунтеры - это механизм, который давит на монополистов, тех, кто занимает доминирующее положение и заставляет их не задирать цены, это мы прекрасно понимаем. Другой вопрос - мы все должны работать в рамках законодательства", - заявил он.

Поэтому по итогам расследования также предстоит определить, что является жестким дискаунтером и какие к нему должны быть требования. "Это дискуссионный вопрос, но, на мой взгляд, мы можем сказать об упрощении ассортиментного перечня. При этом у жесткого дискаунтера торговая надбавка не должна превышать, условно говоря, 15% (возможно, 10% или 20%, это будет видно в ходе расследования)", - заметил Владимир Колтович.

Еще один вопрос - качество товаров в жестких дискаунтерах. К его мониторингу подключатся представители Госстандарта.

МАРТ предложил сети "Светофор" придерживаться рекомендаций, которые даны торговым сетям в Беларуси. Среди них - определенные надбавки на социально значимые товары, запрет бонусов и скидок на эти товары, одинаковые подходы при ценообразовании на внутреннем и внешних рынках. Кроме того, МАРТ рекомендует довести долю продовольственных отечественных товаров до 80%.

 
 
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