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Нефть марки Brent упала ниже $30 за баррель. Bloomberg дает неутешительный прогноз для российского рубля

16.03.2020 18:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Все выходные мы читали, как наши соседи закрывают границы, а сегодня весь день приходят тревожные новости с нефтяных рынков. Цена за баррель Brent уже опустилась до $29,66, а это минус 12%. Буквально неделю назад нефть обвалилась более чем на 30%. И пока прогнозы довольно грустные.

Нефть марки Brent упала ниже за баррель. Bloomberg дает неутешительный прогноз для российского рубля

«Если падение котировок на фондовом рынке США в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 окажется столь же сильным, как при мировом кризисе 2007—2008 годов, то стоимость валют многих стран с развивающимися рынками может упасть еще сильнее», — цитирует РБК аналитиков Bloomberg.

По их подсчетам, доллар в России при таком сценарии может вырасти еще почти на 30%, до 97 рублей.

При этом эксперты добавляют, что в наиболее уязвимом положении находятся валюты стран с дефицитом текущего счета и относительно неликвидными финансовыми рынками. Валюты этих стран уже сильно потеряли в цене, однако существует угроза продолжения падения. На курсе же российского рубля негативно сказывается в первую очередь падение мировых цен на нефть.

«Несмотря на то что в валютах стран с формирующимся рынком уже произошло нечто вроде кровопускания, есть возможность, что большие потери еще впереди», — отмечает Bloomberg.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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  Все выходные мы читали, как наши соседи закрывают границы, а сегодня весь день приходят тревожные новости с нефтяных рынков. Цена за баррель Brent уже опустилась до...
 
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